José María Muscari levanta la obra que protagoniza Julieta Poggio: los motivos

“Nosotros teníamos claro que en el verano íbamos a venir a Mar del Plata. De hecho, teníamos cerrada la temporada”, continuó en un móvil desde La Feliz para Implacables.

A raíz de esto, Muscari reveló: “La temporada de Mar del Plata no se pudo hacer porque a Juli Poggio le salió trabajo con Gran Hermano, que obvio era un lugar con el cual estaba comprometida desde antes porque es de donde salió. Elegimos quedarnos en Buenos Aires para suplir la temporada de Mar del Plata”.

Embed - Jose Maria Muscari on Instagram: "Hoy volvemos Hoy vuelve @coquelucheok Segunda temporada Entre las comedias más vistas de BS AS en el año Entradas vía @plateanet De qué se trata ? La diva excéntrica Victoria es @betianablum y adopta a la joven rebelde Juanita @poggiojulieta que está al cuidado de la monja ardida Ignacia @monicavilla28 Pero todo no es tan facil para estas mujeres porque Max el gigoló de la historia es @marioguerci1 y sus maldades se complican con la llegada del joven Lautaro , el hijo intelectual de esta familia @agustin_sullivan Ellos 5 brillan en @coquelucheok , la gente ríe , aplaude , se emociona y vibra con esta súper historia de enredos , ternura y amor Esta comedia fue un hit hace 50 años y ahora volvió remixada por mi sello al @multiteatro Asiste la genia @marianamelinc Produce la divina @dianafrydman Es un proyecto de la factoría @tomas.rottemberg La escenografía de lujo es de @lularojo El vestuario de locos de @colombomechita Las luces mágicas de @agneselozupone La prensa brillante de @agenciaab Veni al teatro con precios CONGELADOS y AMIGABLES toda la temporada ! Te espero ahí ! Venis ? Yo hoy voy"