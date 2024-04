Quién es Joaquín Codés, el nuevo novio de Julieta Poggio: increíble personalidad

“Este chico es mendocino y viene de familia cómoda. Es un chico muy fachero. Habrían estado juntos haciendo rafting allá en Mendoza, haciendo actividades”., continuó la panelista de Empezar el Día.

Además, detallaron: “Ella fue con este otro amigo, Fabri Maida, y no sé si algún otro amigo más. A mí, en principio, me habían mandado el video en el boliche bailando música electrónica y me hablaron de unos besos con Fabri Maida. Pero después, alguien muy cercano a mí me dijo que no era por ahí”.

Quién es el joven que conquistó el corazón de Julieta Poggio

En su cuenta de Instagram, Joaquín Codés se describe como “Licenciado en Comercio Internacional”, el mendocino además tiene en su biografía que forma parte de Biogamma, una empresa dedicada a la venta comercialización y distribución de productos médicos de alta complejidad. El dato revelador es que Julieta Poggio y el joven empresario se siguen mutuamente.