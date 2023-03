Julieta Poggio se refirió a las supuestas infidelidades de su novio Lucca: "Lo que me enoja es..."

Ya vueltos a la cotidianidad, los exparticipantes se encuentran sumamente sorprendidos por todo lo que ha sucedido en este tiempo, como es el caso de la profesora de danzas, quien ha tenido que salir a hablar luego de que su novio, Lucca Bardelli, fuese señalado como 'infiel' en reiteradas oportunidades.

La bailarina que resultó tercera en la elección del público y que ahora gozará de un viaje a cualquier parte del mundo para dos personas, dio la cara ante la prensa para desmentir los rumores que fueron respaldados por una serie de chats entre Bardelli y algunas chicas que aseguraban haber sido contactadas por el joven para salir: "Se dijeron tantan pelotudeces, estoy harta de escuchar todas las cosas que inventaron".

Por supuesto, la reacción de Lucca ante las numerosas acusaciones fue negar todo lo que se dijo y, a esta actitud, se le sumó quien todavía es su novia, Julieta: "Lo que me enoja es que se diga que yo decidí exponerme a todo esto y que él no. Me da mucha culpa y me hace sentir mal que él haya pasado por todo esto. Él todo lo que hizo este tiempo fue apoyarme y estar ahí para mi y se lo voy a valorar toda mi vida. Me da bronca la cantidad de cosas que inventaron para hacerlo quedar mal a él", expresó la finalista de GH.

En este sentido, la modelo señaló sentirse segura de su relación: "Yo se que es todo mentira, yo confío en él. Los chats que aparecieron están trucados, son falsos. Cuando los vi, me cagué de risa. Todo mentira y confio en él, lo amo mucho".

Una vez terminada la competencia de Gran Hermano, Lucca y Julieta se reencontraron, tras lo cual el joven subió una tierna postal con la leyenda "al fin", demostrando que extrañaba estar con su novia.

