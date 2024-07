Terminó Marculi: Julieta Poggio compartió la primera foto con su nuevo novio

Eso sí, cabe destacar que, por más de que Julieta no compartió la postal en sus redes, sí dejó en claro que ella siente lo mismo dándole like y retribuyéndole el amor al joven en la misma imagen. Una vez más, la ex hermanita demuestra que se encuentra en un gran momento, aunque muchos entristecieron debido a que oficialmente Marculi quedó atrás para ella.

Cómo empezó la nueva relación de Julieta Poggio

Los rumores de romance entre Poggio y Fabi Maida empezaron en enero, cuando la cuenta de Instagram, "Lo más popu" publicó tres videos de diferentes usuarios que grabaron a Julieta bailando con él muy acaramelada. De hecho, estaba tan ensimismada en su conexión con el modelo que no se dio cuenta de que estaba siendo grabada.

A su vez, por si esta prueba no bastaba, se viralizó en ese entonces otro video en el que ambos aparecen caminando abrazados por la playa mientras dan un paseo. Aún así, por más que todavía se desconoce cómo empezó a surgir el amor entre ellos, lo cierto es que ya era sabido que Maida es parte del círculo íntimo de la cantante y actriz. Esto es porque, más de una vez, Julieta se dejó ver junto a él en su cuenta de Instagram y a diferentes amigos en común.