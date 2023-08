¿Julieta Poggio y el hermano de Tini Stoessel están saliendo?

Julieta Poggio negó los rumores de romance con el hermano de Tini Stoessel luego de que circulara la información de que fueron vistos a los besos en una fiesta. “Juli me dijo que es mentira, y que no puede creer as cosas que inventan”, contó Estefi Berardi en sus redes sociales después de que se lo consultaran.

