Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se mostraron juntos en Bariloche

“Fin. Gracias @travelrock por estas semanas increíbles. Hasta la próxima”, escribió Poggio a través de una historia de Instagram, donde se los puede ver en el aeropuerto.

Durante sus días en Bariloche Julieta y Marcos se mostraron desde la nieve felices y unidos, en el boliche juntos con los chicos bailando y en distintos restaurantes a los que concurrieron junto a más personas que despertaron la esperanza de otro tipo de acercamiento.

Terminó Marculi: Julieta Poggio compartió la primera foto con su nuevo novio

La ex participante de Gran Hermano se mostró en redes sociales, por primera vez, con su nuevo novio. Juntos disfrutan de un viaje a Bariloche.

Hace ya tiempo que Julieta Poggio reveló que se encuentra en pareja, aunque no revelaba quién era su nuevo amor. Sin embargo, en las últimas horas, decidió hacer oficial su relación y confirmó que está en un vínculo abierto con un chico que no es del medio. Además, si bien se barajaron distintas opciones de quién podía llegar a ser, este martes finalmente ella lo confirmó.

Esto es porque, a través de Instagram, el modelo Fabi Maida publicó una foto con Julieta Poggio desde Bariloche. Pero, por si esto fuera poco, para acompañar la postal, escribió un tierno mensaje que delata su relación. “Escapadita con mi ‘amorch’. Te amo”, afirmó el joven haciendo que todos los fanáticos finalmente se emocionaran.

Eso sí, cabe destacar que, por más de que Julieta no compartió la postal en sus redes, sí dejó en claro que ella siente lo mismo dándole like y retribuyéndole el amor al joven en la misma imagen. Una vez más, la ex hermanita demuestra que se encuentra en un gran momento, aunque muchos entristecieron debido a que oficialmente Marculi quedó atrás para ella.