Nicolás Cabré habló de la distancia con Rufina tras la mudanza de la China Suárez a Turquía

Nicolás Cabré rompió el silencio y contó cómo atraviesa la distancia con Rufina luego de que la hija que tiene con la China Suárez se instalara en Turquía junto a la actriz y Mauro Icardi. El actor fue consultado sobre la situación familiar y dejó en claro que intenta acompañar el presente de su hija de la mejor manera posible, aunque reconoció que no es sencillo tenerla lejos.