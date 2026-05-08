Nicolás Cabré habló de la distancia con Rufina tras la mudanza de la China Suárez a Turquía
El actor se refirió por primera vez a cómo atraviesa el hecho de tener a su hija viviendo fuera del país junto a Mauro Icardi y la actriz.
Nicolás Cabré rompió el silencio y contó cómo atraviesa la distancia con Rufina luego de que la hija que tiene con la China Suárez se instalara en Turquía junto a la actriz y Mauro Icardi. El actor fue consultado sobre la situación familiar y dejó en claro que intenta acompañar el presente de su hija de la mejor manera posible, aunque reconoció que no es sencillo tenerla lejos.
Desde hace varios meses, la China Suárez pasa gran parte de su tiempo en Estambul junto al futbolista del Galatasaray, y en ese contexto Rufina comenzó a compartir la rutina diaria con la pareja. La situación despertó todo tipo de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, sobre todo por la relación a distancia que ahora mantiene Cabré con la niña.
Durante una entrevista, el actor eligió la cautela pero admitió que el cambio impactó en su vida cotidiana. “Obviamente se extraña”, expresó al hablar del vínculo con su hija desde que se encuentra viviendo en Turquía.
A pesar de la distancia, Cabré aseguró que intenta mantenerse presente y acompañar cada etapa de Rufina. Según explicó, la tecnología ayuda a sostener el contacto permanente y remarcó que lo importante es que la nena esté bien y feliz.
El actor también evitó entrar en polémicas relacionadas con la exposición mediática de la China Suárez y Mauro Icardi, una pareja que suele quedar en el centro de la escena cada vez que comparte imágenes familiares o detalles de su vida en el exterior.
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