Julieta Prandi rompió el silencio tras separarse de Emanuel Ortega y aclaró cómo fue la decisión

También le preguntaron por el posteo de Juan Alberto Mateyko, amigo de Ortega, y su reacción fue contundente. "No merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima", lanzó.

Finalmente, Prandi evitó profundizar sobre si volvió a tener contacto con su exmarido y con la familia política. "No voy a dar tantos detalles. Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar", respondió. Antes de cerrar, reconoció que hubo situaciones que la sorprendieron durante estas semanas: "En estas semanas me sorprendieron muchísimas cosas, pero ya está".