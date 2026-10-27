Se filtraron los chats de Emanuel Ortega y Josefina Lynch: qué decían los mensajes que desataron la separación

El mensaje que inició la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Durante el programa, Yanina leyó el texto con el que Lynch se habría presentado ante Ortega para proponerle trabajar juntos. El mensaje hacía referencia a Ana Paula Dutil, expareja del cantante y madre de sus hijos, como la persona que le había facilitado el contacto.

"Hola, Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina. Me pasó tu contacto Ana Paula. Te molesto por lo siguiente; quisiera grabar un cover de canción Bang Bang de Nancy Sinatra. Yo tengo una versión hecha, pero es muy casera, y pensé en la posibilidad de hacerlo con vos. Si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días, me podés avisar. Gracias".

La respuesta del músico también quedó expuesta al aire. Ortega le explicó que tenía previsto viajar el lunes siguiente, aunque le ofreció la posibilidad de reunirse antes para escuchar su propuesta.

"Hola, Josefina, ¿cómo estás? Te cuento, estoy viajando este próximo lunes", leyó Latorre.

A continuación, el cantante le planteó una alternativa para avanzar con la grabación: "Por eso te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostrás lo que hiciste, y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla".

De acuerdo con la cronología expuesta en Sálvese quien pueda, la fecha del viaje coincidía con el momento en que Prandi habría comunicado la ruptura y con un viaje de luna de miel que la pareja tenía previsto realizar. Sin embargo, los mensajes difundidos muestran, en principio, una conversación vinculada con un proyecto musical y no permiten confirmar por sí solos la existencia de un vínculo sentimental entre Ortega y Lynch.

Qué dijo Yanina sobre Ana Paula Dutil

Otro de los puntos que generó repercusión fue la participación de Dutil en el acercamiento profesional entre el músico y Lynch. En medio de las versiones que la señalaron como responsable de haber propiciado el contacto, Latorre salió en su defensa y explicó cómo interpretaba su intervención.

"Hay que decir que Ana Paula esto no lo hace de conchuda, es la mamá de los hijos. El pibe labura de esto. Vos tenés un exmarido productor, que es el papá de tus hijos, que entre los dos los mantienen, le das una mano, le conseguís un cliente", opinó la conductora.

Según la secuencia que relató, los mensajes entre Ortega y Lynch continuaron al día siguiente, cuando ambos intentaron encontrar un horario conveniente para reunirse en el estudio. La situación habría cambiado cuando Prandi encontró las conversaciones en el celular de su entonces pareja.

De acuerdo con el relato de Yanina, la modelo habría descubierto los mensajes un jueves, pero decidió no confrontar inmediatamente al músico. En cambio, habría esperado para comprobar si él le contaba que tenía previsto encontrarse con Lynch.

"El jueves Julieta le revisa el celular a Emanuel, ve estos mensajes, no le pregunta nada. Espera que él le comente. Ella le prohibía grabar con chicas. Entonces, ¿él qué hace? Él no le miente, él omite, porque hay una cosa que es mentira. Él le dice: 'Me voy a trabajar'", sostuvo la periodista.

Latorre también aseguró que, al día siguiente, Prandi habría comenzado a prestar atención a las publicaciones de Lynch en Instagram, luego de haber leído los intercambios sobre la grabación.

El episodio que habría precipitado la ruptura ocurrió cuando Lynch publicó una historia desde el estudio de Ortega mientras trabajaba en la canción. Según la reconstrucción televisiva, Prandi vio esa publicación y decidió terminar la relación.

"Josefina, en un momento del día, como estaba ahí grabando una canción, hace una historia en el estudio de Emanuel, que estaba grabando un tema, porque no había nada malo. En ese momento, cuando ella ve la historia, le escribe un mensaje a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que es un mentiroso, que no sé, no tengo el mensaje, que hasta ahí llegó, que se terminó todo, y lo bloquea de todos lados. Y le dice: 'No vuelvas a casa, porque acá no entrás más'", contó la conductora.

De esta manera, los chats difundidos por Yanina Latorre volvieron a poner en el centro de la escena la separación de Ortega y Prandi. Aunque la periodista reconstruyó cómo habría evolucionado el conflicto y qué papel tuvieron los mensajes, el material expuesto no demuestra por sí mismo que haya existido una infidelidad, mientras continúan las repercusiones por la ruptura.