India Ortega salió al cruce por el escándalo entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "¡Basta!"
La hija del músico defendió a Ana Paula Dutil y fue contundente sobre los rumores que la involucran en la separación.
La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi continúa generando repercusiones y sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de India Ortega. La hija del cantante y Ana Paula Dutil decidió hablar públicamente para responder a las versiones que señalaron a su madre como una supuesta intermediaria entre el músico y otras mujeres, y cuestionó las acusaciones que circularon en las redes sociales.
En medio de los comentarios y las críticas que recibió, Dutil tomó medidas para resguardar sus perfiles digitales. Frente a ese escenario, India habló con Desayuno Americano y fue contundente al defenderla: “Voy a defender a mi mamá. No tiene nada que ver con lo que se está hablando”.
India Ortega aclaró el vínculo actual entre sus padres
Durante la entrevista, la joven también se refirió a las versiones sobre los contactos laborales entre sus padres y explicó que su madre continúa colaborando con Emanuel en ese aspecto. “Sí le pasó laburo a mi viejo como haría cualquier madre con el papá de sus hijos. Es lo mejor que puede hacer”, sostuvo, al remarcar que esa relación no debería interpretarse como una intención de interferir en su vida sentimental.
Además, India desmintió que Ana Paula tenga interés en retomar la relación con el cantante o que busque influir en sus decisiones amorosas. “No vende nada, mi mamá no quiere que mi papá esté con nadie más que con la persona que estuvo”, afirmó. Y agregó: “Mi mamá soltó hace años, él también. Mi mamá no quiere volver y nadie quiere que vuelvan”.
Por último, la hija de la expareja recordó que la decisión de separarse fue algo que también habían conversado dentro de la familia. Según contó, ella y sus hermanos advertían que sus padres continuaban juntos más por ellos que por sus propios sentimientos. “Un día, yo les pedí a mis papás ‘por favor separensé porque ya está’. Nos dábamos cuenta de que estaban por nosotros y no por el amor que tenían ellos”, concluyó.
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