India Ortega salió al cruce por el escándalo entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "¡Basta!"

Por último, la hija de la expareja recordó que la decisión de separarse fue algo que también habían conversado dentro de la familia. Según contó, ella y sus hermanos advertían que sus padres continuaban juntos más por ellos que por sus propios sentimientos. “Un día, yo les pedí a mis papás ‘por favor separensé porque ya está’. Nos dábamos cuenta de que estaban por nosotros y no por el amor que tenían ellos”, concluyó.