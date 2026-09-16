Julieta Prandi habló del supuesto conflicto con los hermanos de Emanuel Ortega: "Queríamos evitarnos..."
eLuego de casarse con Emanuel Ortega, Julieta Prandi se refirió a la ausencia de los hermanos del músico y aclaró en Intrusos cómo es su relación con ellos.
Las repercusiones por el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega no terminaron con la ceremonia. La lista reducida de invitados llamó la atención y, especialmente, la ausencia de varios integrantes de la familia del cantante abrió la puerta a rumores sobre posibles diferencias internas.
Frente a esas especulaciones, Prandi decidió explicar cuál fue el criterio que utilizaron para organizar la boda en el Registro Civil de San Isidro. Lejos de tratarse de una gran celebración familiar, la pareja buscó que muy pocas personas supieran de antemano que iban a dar el sí.
En una entrevista con Intrusos (América TV), la modelo reveló que el plan nació apenas dos meses antes y que durante ese tiempo prácticamente no compartieron la noticia con nadie.
La palabra de Julieta Prandi sobre el supuesto escándalo con los hermanos de Emanuel Ortega
"Es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación. No lo sabía el mundo. Queríamos evitarnos la prensa. Lo contamos a muy poquita gente", explicó. La cantidad de invitados también respondió a esa decisión. Prandi detalló que cada uno eligió a un pequeño grupo de personas y aseguró que las ausencias no significaron una sorpresa para ellos.
"Eran cinco amigas mías, cinco amigos de él, la familia de él y mi familia. Los que podían estar, estaban y los que no, no. Y nosotros no nos sorprendimos. Desde ese lugar lo quisimos armar. Y fue con mucho amor. Y de verdad la pasamos bomba. De verdad fue un día hermoso. No hay nada más que especular", afirmó.
Sin embargo, las preguntas continuaron y el foco se trasladó directamente hacia los hermanos de Emanuel. Cuando quisieron saber si había intercambiado mensajes con quienes no estuvieron presentes, Julieta descartó que necesitara ese tipo de contacto para demostrar que mantienen un vínculo.
"Chicos ¡los veo! No necesito un mensaje", respondió. Incluso, reveló un dato que utilizó para desmentir las versiones sobre Julieta Ortega. Aunque no estuvo en el Registro Civil, la hermana del cantante compartió posteriormente parte de la celebración junto a su hijo.
"Ayer vino Julieta con su hijo Benito. Estuvo en la recepción del casamiento, no sé si la vieron, pero estaba ahí", señaló Prandi.
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