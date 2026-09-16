Julieta Prandi habló del supuesto conflicto con los hermanos de Emanuel Ortega: "Queríamos evitarnos..."

Sin embargo, las preguntas continuaron y el foco se trasladó directamente hacia los hermanos de Emanuel. Cuando quisieron saber si había intercambiado mensajes con quienes no estuvieron presentes, Julieta descartó que necesitara ese tipo de contacto para demostrar que mantienen un vínculo.

"Chicos ¡los veo! No necesito un mensaje", respondió. Incluso, reveló un dato que utilizó para desmentir las versiones sobre Julieta Ortega. Aunque no estuvo en el Registro Civil, la hermana del cantante compartió posteriormente parte de la celebración junto a su hijo.

"Ayer vino Julieta con su hijo Benito. Estuvo en la recepción del casamiento, no sé si la vieron, pero estaba ahí", señaló Prandi.