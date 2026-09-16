Julieta Ortega le lanzó un guiño poco sutil a su hermano Emanuel tras su boda con Julieta Prandi
Si bien la artista no llegó a presenciar la ceremonia civil de la boda de su hermano, pudo estar en la comida celebración e impactó a los fans con su guiño en redes.
La unión matrimonial entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega tuvo su punto culminante con un íntimo almuerzo celebrado en la localidad de San Isidro. Sin embargo, el festejo familiar despertó una serie de especulaciones en plataformas digitales debido a la inasistencia de varios hermanos del cantante, lo que llevó a los usuarios a sugerir posibles conflictos. Dicha versión quedó descartada tras la presencia y las declaraciones de la actriz Julieta Ortega.
El enlace formal, que contó con una lista reducida de tan solo 36 invitados entre seres queridos y amistades del entorno más cercano, fue planificado bajo una estricta reserva. La pareja resolvió notificar a sus allegados con muy escaso margen de tiempo, factor que condicionó la logística y explicó los faltazos de la jornada. Las ausencias respondieron estrictamente a compromisos profesionales previos: Luis Ortega se encontraba fuera de Buenos Aires concretando un trabajo de dirección, Rosario Ortega estaba grabando un programa en Europa y Julieta no logró arribar a tiempo para el acto de la firma. En consecuencia, Martín fue el único hermano que estuvo presente desde el comienzo de la ceremonia civil.
Al presentarse en la comida posterior al trámite legal, Julieta Ortega dialogó con la prensa sobre el repentino anuncio del enlace y la imposibilidad de asistir a la firma formal debido a tareas pendientes en su domicilio: “Me avisaron el miércoles pasado. O sea que me enteré hace dos minutos”. En ese sentido, sumó: “Lo único que le dije fue: ‘Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil’”
Asimismo, al ser consultada sobre si le hubiese gustado intervenir en los preparativos del noviazgo que inició en 2020 durante el aislamiento, la actriz dejó en claro el perfil reservado de su hermano y la dinámica de la familia: “No, somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”. Por lo tanto, también dejó en claro: “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso. Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar”
Posteriormente, la artista ratificó su respaldo a la pareja publicando en Instagram una fotografía de los recién casados exhibiendo la libreta junto a un corazón rojo, además de una selfie con su madre, Evangelina Salazar. Al referirse al clima vivido en la celebración junto a sus padres, Palito Ortega y Evangelina —quienes en febrero cumplirán 60 años de matrimonio—, la actriz remarcó la dicha de los novios: “Estaban recontentos, muy contentos”
Tras concretar el paso por el Registro Civil, la propia Julieta Prandi tomó la palabra frente a los medios para detallar la postura del matrimonio de preservar la boda de la atención pública: “Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron. Avisamos con muy poquito tiempo y había algunos que estaban allá, otros acá, queríamos disfrutar en familia”
Tras la partida de Julieta Ortega al finalizar la nota, el festejo continuó de forma amena entre la pareja y el grupo reducido de afectos que logró acompañarlos en San Isidro.
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