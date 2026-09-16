Julieta Ortega le lanzó un guiño poco sutil a su hermano Emanuel tras su boda con Julieta Prandi

Tras concretar el paso por el Registro Civil, la propia Julieta Prandi tomó la palabra frente a los medios para detallar la postura del matrimonio de preservar la boda de la atención pública: “Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron. Avisamos con muy poquito tiempo y había algunos que estaban allá, otros acá, queríamos disfrutar en familia”

Tras la partida de Julieta Ortega al finalizar la nota, el festejo continuó de forma amena entre la pareja y el grupo reducido de afectos que logró acompañarlos en San Isidro.