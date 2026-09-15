La llamativa ausencia de Julieta Ortega en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
La actriz no participó de la ceremonia civil de su hermano, aunque luego se sumó al festejo familiar. La situación generó algunas especulaciones.
Emanuel Ortega y Julieta Prandi dieron un importante paso en su relación y se casaron este martes en una ceremonia íntima realizada en el Registro Civil de San Isidro. La celebración reunió a familiares y allegados de la pareja, aunque hubo una ausencia que no pasó inadvertida: Julieta Ortega, hermana del cantante, no estuvo presente durante el casamiento.
La actriz, sin embargo, sí formó parte de la celebración posterior. De acuerdo con la información que trascendió, se sumó al almuerzo familiar organizado para festejar la unión de Emanuel y Prandi, por lo que su ausencia en el Registro Civil no significó que quedara completamente al margen de la celebración.
En medio de las repercusiones, Evangelina Salazar, madre de Emanuel y Julieta, había explicado que la boda fue organizada con poco tiempo de anticipación. Según contó, los hijos de la familia recibieron el aviso sobre la ceremonia con escaso margen y algunos ya tenían compromisos asumidos que les impedían asistir.
Sin embargo, la situación tomó otro matiz a partir de un dato aportado por Ángel de Brito. El periodista contó que, mientras Emanuel Ortega y Julieta Prandi se encontraban en San Isidro para casarse, Julieta Ortega había sido vista tomando un café en Palermo.
El dato rápidamente despertó comentarios y alimentó las especulaciones acerca de los motivos por los que la actriz decidió no asistir al Registro Civil. De Brito, además, señaló que intentó comunicarse con Julieta luego de haber hablado previamente con ella sobre el casamiento, aunque no obtuvo respuesta.
Por qué Julieta Ortega no fue al civil de su hermano y Julieta Prandi
Hasta el momento, Julieta Ortega no explicó públicamente las razones de su ausencia y tampoco existe una confirmación de que haya existido algún conflicto familiar detrás de la decisión. Por eso, cualquier versión sobre una supuesta interna entre los hermanos debe tomarse como especulación.
Más tarde, la actriz tuvo un gesto público con los recién casados. Julieta compartió en sus redes sociales una imagen de Emanuel y Prandi y le agregó un corazón rojo, una señal que dejó en claro su acompañamiento a la pareja pese a no haber estado presente en la ceremonia.
La alegría de los novios: Emanuel Ortega y Julieta Prandi dieron el "sí"
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