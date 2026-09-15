La llamativa ausencia de Julieta Ortega en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Por qué Julieta Ortega no fue al civil de su hermano y Julieta Prandi

Hasta el momento, Julieta Ortega no explicó públicamente las razones de su ausencia y tampoco existe una confirmación de que haya existido algún conflicto familiar detrás de la decisión. Por eso, cualquier versión sobre una supuesta interna entre los hermanos debe tomarse como especulación.

Más tarde, la actriz tuvo un gesto público con los recién casados. Julieta compartió en sus redes sociales una imagen de Emanuel y Prandi y le agregó un corazón rojo, una señal que dejó en claro su acompañamiento a la pareja pese a no haber estado presente en la ceremonia.

La alegría de los novios: Emanuel Ortega y Julieta Prandi dieron el "sí"