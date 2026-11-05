Julieta Prandi reveló el motivo de su separación de Emanuel Ortega: "Se rompió un acuerdo"

"No seamos ingenuos de creer que si yo no hubiese comunicado mi separación, no hubiesen especulado, no hubiesen investigado, no hubiesen sacado conclusiones o no hubiesen opinado. Eso no va a pasar. Yo lo comuniqué porque se iban a enterar dos días después, me iba de luna de miel ese día", sostuvo.

Además, rechazó las versiones que la presentaron como una persona tóxica dentro de la pareja y cuestionó que se dieran por ciertas situaciones sobre las que, según remarcó, solamente quienes formaron parte de la relación pueden tener conocimiento. "Intentan que yo siga explicando todo lo que pasó y yo no lo voy a explicar", advirtió.