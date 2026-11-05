Julieta Prandi reveló el motivo de su separación de Emanuel Ortega: "Se rompió un acuerdo"
La modelo volvió a hablar de su escandalosa ruptura con el músico, apenas 27 días después de su casamiento. Reconoció que hubo una falta de respeto, explicó qué desencadenó su decisión y pidió que cesen las especulaciones sobre su vida privada.
Julieta Prandi volvió a referirse a su separación de Emanuel Ortega y dio algunas pistas sobre el motivo que terminó con una relación de seis años. En una entrevista con Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre en América, la modelo fue contundente al explicar que hubo un acuerdo que no se respetó y que esa situación resultó determinante para ponerle punto final al vínculo.
"Si tomé esta decisión, es porque algo pasó, algo que no me gustó o una falta de respeto. Y esa consecuencia, mi posteo, no puede ser más grave que la falta misma", expresó Prandi, quien también manifestó su malestar por las repercusiones que tuvo la manera en que anunció la separación.
La conductora insistió en que no piensa revelar los detalles de lo sucedido, pese a las distintas versiones que circularon en los últimos días. "Se rompió un acuerdo, y eso es una falta de respeto. Obviamente, en seis años uno no se separa por un problema. En algún punto son varias gotas que rebalsaron el río y en algún momento yo dije hasta acá", explicó.
En ese sentido, también cuestionó que buena parte del debate público estuviera centrado en su decisión de comunicar la ruptura y no en las circunstancias que la llevaron a tomarla. "Sigan matándome como quieran, pero basta, déjenme vivir. Ya me separé, ya está", reclamó.
Julieta Prandi explicó por qué anunció su separación de Emanuel Ortega
Otro de los puntos sobre los que Prandi decidió explayarse fue el momento en el que hizo pública la noticia. La modelo aclaró que no buscó generar una repercusión mediática, sino adelantarse a una información que, según explicó, iba a trascender de todas maneras.
"No seamos ingenuos de creer que si yo no hubiese comunicado mi separación, no hubiesen especulado, no hubiesen investigado, no hubiesen sacado conclusiones o no hubiesen opinado. Eso no va a pasar. Yo lo comuniqué porque se iban a enterar dos días después, me iba de luna de miel ese día", sostuvo.
Además, rechazó las versiones que la presentaron como una persona tóxica dentro de la pareja y cuestionó que se dieran por ciertas situaciones sobre las que, según remarcó, solamente quienes formaron parte de la relación pueden tener conocimiento. "Intentan que yo siga explicando todo lo que pasó y yo no lo voy a explicar", advirtió.
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