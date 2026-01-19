Julio Iglesias quiere frenar la investigación en España: así lo aseguró su defensa

La defensa del intérprete de "Me olvidé de vivir" cuestiona que se pretenda otorgar a la fiscalía española facultades extraordinarias en este caso. "No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente", argumenta el escrito.

Además de pedir el cierre del caso, el abogado reclama acceso total a la investigación secreta para confrontar lo que califica como "la falsedad de las imputaciones". Choclán lamenta que su cliente deba enterarse de los pormenores de la causa a través de medios como eDiario.es o Univisión, y sostiene que, al haber hecho pública la denuncia de manera voluntaria, las demandantes no pueden ampararse en el derecho a la reserva de información.

Los testimonios que originaron este escándalo provienen de una fisioterapeuta y una exempleada doméstica. Ambas han presentado un conjunto de pruebas que incluyen grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y fotografías para respaldar sus acusaciones de agresiones sexuales y humillaciones laborales constantes.

Por su parte, Julio Iglesias mantiene una postura de rechazo absoluto. A través de un comunicado en sus redes sociales, el cantante fue tajante al afirmar que en toda su vida "ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". Con este nuevo movimiento judicial, el equipo legal busca detener lo que denominan una "agresiva campaña mediática" y limpiar el nombre del artista frente a lo que consideran un ejercicio abusivo de la acción penal.