El descargo de Julio Iglesias tras las denuncias por agresiones sexuales: "Nunca sentí tanta maldad"
El cantante rompió el silencio este jueves a la noche y negó las acusaciones en su contra luego de la denuncia realizada por dos exempleadas.
Julio Iglesias publicó este jueves un descargo en respuesta a las denuncias por agresiones sexuales que hicieron dos exempleadas. El cantante español negó los dichos de las mujeres.
“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comenzó el mensaje que el cantante difundió en las últimas horas. En ese mismo texto, fue categórico al rechazar cualquier tipo de conducta indebida: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.
Iglesias calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y sostuvo que le generan “una gran tristeza”. Siguió apuntando contra las denunciantes. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", indicó Iglesias.
El intérprete de “Me olvidé de vivir” agradeció el respaldo recibido en medio del escándalo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó.
La denuncia dada a conocer el martes señala a Iglesias por maltratos y acoso a dos de sus exempleadas. Surgió de una investigación periodística publicada por elDiario.es y Univisión Noticias y respaldada por testimonios y documentos.
Qué dice la investigación que acusa a Julio Iglesias
Ambas mujeres formaban parte del personal estable de las casas que el cantante posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en Bahamas. Según el detalle de la investigación, una de ellas habría sido "presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales". En tanto, la otra mujer habló de "tocamientos" e insultos, "en un ambiente de control y acoso continuo". Ella era fisioterapeuta personal del cantante.
La polémica escaló al ambiente político, con una solicitud de un partido de izquierda para que le saquen la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, IsabelDíazAyuso, lo defendió: dijo que la Comunicad de Madrid: "Jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias".
También Susana Giménez salió al cruce de las acusaciones. "Julio es un señor", dijo la conductora de TV, que es amiga del cantante desde hace medio siglo. Y remarcó: "Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero".
