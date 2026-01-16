Qué le dijo Julio Iglesias a Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual: "Acabo de hablar..."

Embed - America TV on Instagram: " SUSANA GIMÉNEZ EN EXCLUSIVA CON "A LA TARDE" "Acabo de hablar con Julio Iglesias" "Lo de los besos lo hizo siempre conmigo" Cc #ALaTarde @jotax.digital" View this post on Instagram

Qué dice la investigación que acusa a Julio Iglesias

Ambas mujeres que lo denunciaron formaban parte del personal estable de las casas que el cantante posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en Bahamas. Según el detalle de la investigación, una de ellas habría sido "presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales". En tanto, la otra mujer habló de "tocamientos" e insultos, "en un ambiente de control y acoso continuo". Ella era fisioterapeuta personal del cantante.

La polémica escaló al ambiente político, con una solicitud de un partido de izquierda para que le saquen la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo defendió: dijo que la Comunicad de Madrid "jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias".

También Susana Giménez salió al cruce de las acusaciones. "Julio es un señor", dijo la conductora de TV, que es amiga del cantante desde hace medio siglo. Y remarcó: "Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero".