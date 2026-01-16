Qué le dijo Julio Iglesias a Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual: "Acabo de hablar..."
La conductora mantuvo una conversación telefónica con el cantante, acusado por dos exempleadas que trabajaron en sus residencias del Caribe.
La figura de Julio Iglesias quedó en el centro de la polémica luego de que dos mujeres que trabajaron en sus residencias del Caribe lo denunciaran por agresiones sexuales, abusos y situaciones de humillación. El escándalo tuvo fuerte repercusión mediática y también alcanzó a personas cercanas al cantante.
En ese contexto, Susana Giménez se refirió públicamente al tema y confirmó que mantuvo una conversación reciente con el artista español. La diva habló este viernes con Gustavo Descalzi para A la tarde (América), donde contó detalles del intercambio que tuvo con Iglesias.
“Acabo de hablar con él, en este momento. Me dijo que gracias por lo que dije de él”, reveló la conductora, quien días atrás había salido a respaldarlo públicamente. Luego, reforzó su postura con una definición personal: “Qué voy a decir, si es verdad. Es un caballero Julio, es un sol, es un amigo del alma de hace 50 años”.
Durante la nota, el periodista también le consultó por el recordado video en el que Iglesias le dio un beso sin consentimiento durante una visita a su programa. Lejos de mostrarse incómoda, Giménez relativizó la situación: “Eso lo hace siempre él, es una broma ¿Cómo lo voy a tomar a mal? Yo tengo humor, yo lo conozco a Julio”.
Para cerrar, la conductora volvió a destacar el vínculo y la personalidad del cantante: “Es una persona graciosa, siempre alegre, las veces que ha venido ha disfrutado mucho de estar ahí, de dar lo mejor... es un genio”.
Qué dice la investigación que acusa a Julio Iglesias
Ambas mujeres que lo denunciaron formaban parte del personal estable de las casas que el cantante posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en Bahamas. Según el detalle de la investigación, una de ellas habría sido "presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales". En tanto, la otra mujer habló de "tocamientos" e insultos, "en un ambiente de control y acoso continuo". Ella era fisioterapeuta personal del cantante.
La polémica escaló al ambiente político, con una solicitud de un partido de izquierda para que le saquen la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo defendió: dijo que la Comunicad de Madrid "jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias".
También Susana Giménez salió al cruce de las acusaciones. "Julio es un señor", dijo la conductora de TV, que es amiga del cantante desde hace medio siglo. Y remarcó: "Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario