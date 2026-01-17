El llamativo posteo de Enrique Iglesias en medio del escándalo que envuelve a su padre

Posteo Enrique Iglesias Julio Iglesias

Tras varios días de silencio, el intérprete de Experiencia religiosa y Súbeme la radio finalmente reapareció en Instagram con un posteo que llamó la atención. En el video se lo ve junto a Mary, una de las hijas que tuvo con la extenista rusa, mientras ambos bailan y cantan una canción, dejando en evidencia la fuerte conexión que mantiene con su núcleo familiar más cercano.

El músico acompañó la publicación con una frase breve: “Stage ready (escenario listo)”, mientras que Anna Kournikova reaccionó con un comentario cargado de ternura: “My Sunshines (mis rayos de sol)”.

Sin hacer mención directa a la situación de su padre, Enrique eligió mostrarse desde un lugar íntimo y familiar, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta implícita en medio de uno de los momentos más delicados en la historia de los Iglesias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EiTeamIndia/status/2012209409506648222?t=W7bAXN1bzAk1Gbp_fwPQNA&s=19&partner=&hide_thread=false Enrique Iglesias shares an absolutely adorable video of him with his daughter @enriqueiglesias #enriqueiglesias pic.twitter.com/AgjhKBxkGx — Enrique Iglesias Fans (@EiTeamIndia) January 16, 2026