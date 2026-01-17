El llamativo posteo de Enrique Iglesias en medio del escándalo que envuelve a su padre
Mientras que Julio Iglesias enfrenta graves denuncias, el cantante volvió a mostrarse en Instagram con un gesto que reavivó el debate sobre su vínculo familiar.
El 2026 comenzó con un fuerte cimbronazo para Julio Iglesias. A los 82 años, el histórico cantante español quedó en el centro de la polémica tras las acusaciones de acoso y agresión sexual realizadas por dos exempleadas, un escándalo que generó repercusiones inmediatas tanto en el ámbito artístico como en su entorno familiar.
En medio del vendaval mediático, Miranda Rijnsburger, actual esposa del intérprete y madre de cinco de sus hijos, salió públicamente a respaldarlo con un mensaje contundente: “A tu lado, siempre”. Sin embargo, quien hasta ahora había optado por el silencio absoluto fue Enrique Iglesias, el hijo más famoso del artista, fruto de su relación con Isabel Preysler.
El cantante de 50 años había mantenido un perfil bajísimo en redes sociales, incluso frente a los comentarios que comenzaron a multiplicarse en su última publicación de Instagram, una imagen familiar de fin de año donde aparece junto a sus cuatro hijos, incluyendo al más pequeño, recientemente incorporado a la familia.
Entre los mensajes que se volvieron virales, una usuaria escribió: “Ahora entendemos tu distancia con tu padre eres lo opuesto a tu padre un señor de familia y respeto”, comentario que desató un intenso intercambio entre seguidoras del músico y su pareja, Anna Kournikova.
La respuesta no tardó en llegar desde otro perfil, que defendió al patriarca de los Iglesias: “Su padre ha sido juzgado a juicio popular pero no en un juicio de verdad porque lo juzgáis antes de tiempo. ¿Porque dos mujeres hablen diciendo que eran sus empleadas? Tendrán que demostrarlo”. A ese cruce se sumó una tercera usuaria, que intentó matizar la discusión: “Creo que no lo dice por eso, pero por algo Enrique se distanció de su padre”.
Tras varios días de silencio, el intérprete de Experiencia religiosa y Súbeme la radio finalmente reapareció en Instagram con un posteo que llamó la atención. En el video se lo ve junto a Mary, una de las hijas que tuvo con la extenista rusa, mientras ambos bailan y cantan una canción, dejando en evidencia la fuerte conexión que mantiene con su núcleo familiar más cercano.
El músico acompañó la publicación con una frase breve: “Stage ready (escenario listo)”, mientras que Anna Kournikova reaccionó con un comentario cargado de ternura: “My Sunshines (mis rayos de sol)”.
Sin hacer mención directa a la situación de su padre, Enrique eligió mostrarse desde un lugar íntimo y familiar, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta implícita en medio de uno de los momentos más delicados en la historia de los Iglesias.
