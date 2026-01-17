La tajante opinión de Moria Casán tras la denuncia por abuso contra Julio Iglesias: "Nadie es sagrado"

“No te podría decir si las empleadas... si dicen que hay que creerle a la mujer... Lo que pasa es que estos son como próceres y hay un lado que dice ‘a este señor no lo tocamos, el hombre que ha vendido 300 millones de discos, y a este no se lo toca’ ¿Y por qué no se lo toca si hay mujeres que han sufrido vejaciones de este señor? Habrá que probarlo", volvió a indicar.

Para cerrar, Moria fue contundente respecto a su vivencia personal con el cantante español: “De mi parte, yo no puedo decir nada”.