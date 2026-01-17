La tajante opinión de Moria Casán tras la denuncia por abuso contra Julio Iglesias: "Nadie es sagrado"
“La One” recordó el momento en que conoció al artista español, hoy envuelto en una fuerte polémica. Los detalles en la nota.
Las denuncias por abuso sexual contra Julio Iglesias por parte de dos mujeres que trabajaron en sus residencias del Caribe generaron un fuerte impacto y reavivaron el debate en el mundo del espectáculo. En medio de este escenario, distintas figuras públicas comenzaron a compartir recuerdos y experiencias vinculadas al cantante español. Entre ellas, Moria Casán se refirió al tema y habló del vínculo que tuvo con el artista.
En una reciente entrevista, la conductora explicó cómo fue su único acercamiento con Iglesias y dejó en claro que no existió una relación personal. “No lo conocí, pero yo estaba viviendo en Chile y él me mandó a invitar, por intermedio de su secretaria, que lo fuera a ver al Sheraton a uno de sus recitales. Muy amable. Estuvimos ahí (con Mario Castiglione, su exesposo) sentados en primera fila, eran mesas”, relató.
Según contó, la invitación se dio por el interés del cantante en su trabajo artístico: “Me mandó a invitar porque el veía mucho Monumental Moria y se divertía mucho, y dijo ‘quiero conocer a esa mujer’, pero superamable. Lo único que hice fue de cortesía ir a saludarlo, unos besitos, no tengo nada que decir. Me invitó para que pudiera verlo, así que conmigo fue un amor, no podría decir nada”.
Al referirse puntualmente a las denuncias realizadas por las exempleadas, Casán adoptó una postura reflexiva y cautelosa. “Habrá que probarlo. Yo creo que hace rato se terminó la época de poner a todos en un altar. No. A todos nos cabe algo, nadie es sagrado acá, todos tenemos alguna cosa que hemos hecho que no está bien y que tendremos que pagar en algún momento. Habrá que ver ahora, yo no sé si creer o no creer”, sostuvo.
La actriz volvió a remarcar que su experiencia personal fue positiva, aunque aclaró que eso no invalida otras versiones. “Para mí, fue una persona encantadora que tenía admiración por mí y me invitó a mí y a mi pareja a verlo, y para mí fue un amor”, dijo, antes de sumar una reflexión más amplia.
“No te podría decir si las empleadas... si dicen que hay que creerle a la mujer... Lo que pasa es que estos son como próceres y hay un lado que dice ‘a este señor no lo tocamos, el hombre que ha vendido 300 millones de discos, y a este no se lo toca’ ¿Y por qué no se lo toca si hay mujeres que han sufrido vejaciones de este señor? Habrá que probarlo", volvió a indicar.
Para cerrar, Moria fue contundente respecto a su vivencia personal con el cantante español: “De mi parte, yo no puedo decir nada”.
