K4OS en el Gran Rex: ¿Cuándo salen a la venta las nuevas entradas para todo el público?

Cuándo salen a la venta las nuevas Entradas para K4OS en el Gran Rex

El espectáculo, dirigido por Tato Fernández, es una de las propuestas más ambiciosas del pop argentino actual. Cuenta con múltiples cambios de escenografía, bailarines de primer nivel y nueve impactantes cambios de vestuario. El último de los shows desató la euforia total cuando las artistas confirmaron desde el escenario las nuevas fechas estipuladas para el 27 y 28 de marzo.