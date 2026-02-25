K4OS en el Gran Rex: ¿Cuándo salen a la venta las nuevas entradas para todo el público?
Tras agotar once funciones, el fenómeno K4OS anunció dos shows más. Enterate cuándo salen a la venta los tickets y aprovechá la preventa exclusiva para fans.
La exitosa girl band K4OS sigue rompiendo todos los récords de audiencia. Tras llenar once funciones consecutivas y reunir a más de 35 mil personas, confirmó que sumará dos nuevos recitales en el mítico teatro porteño para continuar con esta histórica celebración generacional sin precedentes en la calle Corrientes.
El grupo integrado por Tau, Ine, Mechi y Lily presentó oficialmente su álbum debut "4EVER", demostrando el gran paso de la virtualidad a los escenarios masivos. En este contexto, los seguidores de la música de K4OS armaron una enorme "marea violeta" con vestuarios y glitter, donde la energía arrolladora se hizo notar desde la previa.
IMPORTANTE: K4OS anunció la preventa exclusiva para fans: cómo acceder con el código secreto
Cuándo salen a la venta las nuevas Entradas para K4OS en el Gran Rex
El espectáculo, dirigido por Tato Fernández, es una de las propuestas más ambiciosas del pop argentino actual. Cuenta con múltiples cambios de escenografía, bailarines de primer nivel y nueve impactantes cambios de vestuario. El último de los shows desató la euforia total cuando las artistas confirmaron desde el escenario las nuevas fechas estipuladas para el 27 y 28 de marzo.
Los fanáticos podrán adquirir sus localidades exclusivamente a través del portal de TuEntrada. La venta general quedará habilitada al público a partir del viernes 27 de febrero a las 12 PM.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario