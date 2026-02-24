K4OS anunció la preventa exclusiva para fans: cómo acceder con el código secreto
La exitosa banda habilitará una venta anticipada para sus shows del 27 y 28 de marzo en el Gran Rex. Enterate a qué hora es y cómo usar el código para K4OS.
El furor por la música de K4OS suma un nuevo capítulo. La banda decidió premiar la fidelidad de sus seguidores más acérrimos anunciando una instancia de compra anticipada y exclusiva para sus próximos conciertos en el Gran Rex, permitiéndoles adquirir sus tickets antes de que se habilite la venta para el resto de la gente.
Para garantizar la prioridad de su comunidad, la producción confirmó que la dinámica de acceso será mediante una clave privada que llegará de forma directa a sus casillas. Bajo el contundente lema "Porque ser Kaótico no es solo estar… es estar primero", los fanáticos deberán tener a mano esa información para no quedarse afuera.
Cuándo es la preventa para los shows de K4OS
La ventana de tiempo para aprovechar esta oportunidad será sumamente acotada, por lo que los "Kaóticos" deberán estar muy atentos a sus correos para asegurar su lugar en las presentaciones estipuladas para fines del mes próximo:
-
Fecha de la preventa: Miércoles 25 de febrero.
Horario habilitado: Únicamente en la franja de 10:00 a 11:59 horas.
Fechas de los shows: 27 y 28 de marzo.
Modalidad: Los usuarios deberán ingresar el código secreto enviado por mail en la plataforma de venta al momento de la compra.
