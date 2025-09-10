Katy Perry criticó durante su show en Argentina la política económica de Javier Milei: "Me decían que no venga"



El tercer momento de la noche impactó con una escenografía flotante que incluía a dos flores gigantes inflables y grises y a otras dos que colgaban desde el techo del escenario. Katy Perry desplegó toda su potencia vocal en “Nirvana”, “Crush”, “I’m his, he´s Mine" y en “Wide Awake”, donde también se destacó la destreza de los ocho bailarines que la escoltaban en todo momento.

Uno de los momentos más celebrados del show llegó con el cuarto set. Desde el público alguien le alcanzó una camiseta de Argentina que sin titubear Perry levantó y enseguida entonó algunas frases de "Don´t Cry for me Argentina" (“No llores por mi Argentina”). El guiño a Eva Perón es el segundo de la cantante en lo que va de su estadía en el país, ya que el lunes exhibió con sus manos en alto un cuadro de la política y actriz argentina. Una vez que los aplausos mermaron, la artista redobló la apuesta y bromeó: “No le digan nada a los brasileños, se van a enojar, que no se enteren”. Katy Perry se presentará en el país vecino el 14, 16 y 19 de este mes.