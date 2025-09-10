MinutoUno

La serie sueca de Netflix que no para de sumar reproducciones

Con solo 5 capítulos, esta serie se convirtió en un éxito en Netflix, atrapando a la audiencia con una trama intensa y no apta para menores.

Netflix sigue consolidándose como la plataforma líder en series y películas, ofreciendo contenido diverso de todos los rincones del mundo. Entre sus novedades, una serie sueca llamada En tus manos logró volverse viral entre los suscriptores por su historia intensa y completamente desconocida hasta ahora.

Con solo 5 capítulos, este relato está destinado exclusivamente a mayores de 18 años, debido a escenas de violencia y lenguaje adulto, según las indicaciones de Netflix.

El catálogo de la plataforma no se limita a producciones de Estados Unidos, España o Turquía. Las historias nórdicas, en particular, vienen marcando tendencia y En tus manos no fue la excepción. Desde su estreno en abril de 2024, se posicionó rápidamente como uno de los dramas policiales más buscados, gracias a su narrativa intensa y su alto impacto emocional. La serie combina suspenso y crudeza, atrapando a los espectadores que buscan tramas distintas a las habituales del catálogo.

Encontrarla dentro de Netflix puede ser un desafío: solo está disponible en la sección para +18, lo que refuerza que no es apta para todo público. Sin embargo, quienes se animaron a darle play, destacaron la fuerza de su relato, la complejidad de sus personajes y la tensión constante que logra mantener en tan solo cinco episodios.

Este éxito demuestra cómo Netflix continúa diversificando su oferta, incorporando producciones internacionales que rápidamente se vuelven tendencia y generan conversación entre los suscriptores. En tus manos es un ejemplo perfecto de cómo una serie breve, intensa y bien producida puede conquistar audiencias, consolidándose como un drama sueco imprescindible para quienes buscan contenido emocionalmente potente y diferente dentro del catálogo de Netflix.

De qué trata "En tus manos"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie sueca En tus manos, compuesta por solo cinco capítulos, sigue a Billy y Dogge, dos adolescentes que son reclutados por una banda criminal y se enfrentan a un mundo violento demasiado grande para ellos.

La crítica destaca que esta historia es intensa, emotiva y desgarradora, convirtiéndola en un relato impactante dentro del catálogo de Netflix.

Reparto de "En tus manos"

  • Olle Strand como Dogge
  • Yasir Hassan como Billy
  • Ardalan Esmaili como Farid
  • Yusra Warsama como Leila
  • Abdirahman Mohamed como Tusse
  • Solomon Njie como Mehdi
  • Tyrone Michele
  • Ibrahim Qabli

Tráiler de "En tus manos"

Embed - En tus manos | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #Entusmanos #SerieAdictos #SeriesNetflix

