La serie sueca de Netflix que no para de sumar reproducciones
Con solo 5 capítulos, esta serie se convirtió en un éxito en Netflix, atrapando a la audiencia con una trama intensa y no apta para menores.
Netflix sigue consolidándose como la plataforma líder en series y películas, ofreciendo contenido diverso de todos los rincones del mundo. Entre sus novedades, una serie sueca llamada En tus manos logró volverse viral entre los suscriptores por su historia intensa y completamente desconocida hasta ahora.
Con solo 5 capítulos, este relato está destinado exclusivamente a mayores de 18 años, debido a escenas de violencia y lenguaje adulto, según las indicaciones de Netflix.
El catálogo de la plataforma no se limita a producciones de Estados Unidos, España o Turquía. Las historias nórdicas, en particular, vienen marcando tendencia y En tus manos no fue la excepción. Desde su estreno en abril de 2024, se posicionó rápidamente como uno de los dramas policiales más buscados, gracias a su narrativa intensa y su alto impacto emocional. La serie combina suspenso y crudeza, atrapando a los espectadores que buscan tramas distintas a las habituales del catálogo.
Encontrarla dentro de Netflix puede ser un desafío: solo está disponible en la sección para +18, lo que refuerza que no es apta para todo público. Sin embargo, quienes se animaron a darle play, destacaron la fuerza de su relato, la complejidad de sus personajes y la tensión constante que logra mantener en tan solo cinco episodios.
Este éxito demuestra cómo Netflix continúa diversificando su oferta, incorporando producciones internacionales que rápidamente se vuelven tendencia y generan conversación entre los suscriptores. En tus manos es un ejemplo perfecto de cómo una serie breve, intensa y bien producida puede conquistar audiencias, consolidándose como un drama sueco imprescindible para quienes buscan contenido emocionalmente potente y diferente dentro del catálogo de Netflix.
De qué trata "En tus manos"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie sueca En tus manos, compuesta por solo cinco capítulos, sigue a Billy y Dogge, dos adolescentes que son reclutados por una banda criminal y se enfrentan a un mundo violento demasiado grande para ellos.
La crítica destaca que esta historia es intensa, emotiva y desgarradora, convirtiéndola en un relato impactante dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de "En tus manos"
- Olle Strand como Dogge
- Yasir Hassan como Billy
- Ardalan Esmaili como Farid
- Yusra Warsama como Leila
- Abdirahman Mohamed como Tusse
- Solomon Njie como Mehdi
- Tyrone Michele
- Ibrahim Qabli
Tráiler de "En tus manos"
