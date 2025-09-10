La serie sueca de Netflix que no para de sumar reproducciones

De qué trata "En tus manos"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie sueca En tus manos, compuesta por solo cinco capítulos, sigue a Billy y Dogge, dos adolescentes que son reclutados por una banda criminal y se enfrentan a un mundo violento demasiado grande para ellos.

La crítica destaca que esta historia es intensa, emotiva y desgarradora, convirtiéndola en un relato impactante dentro del catálogo de Netflix.

Reparto de "En tus manos"

Olle Strand como Dogge

Yasir Hassan como Billy

Ardalan Esmaili como Farid

Yusra Warsama como Leila

Abdirahman Mohamed como Tusse

Solomon Njie como Mehdi

Tyrone Michele

Ibrahim Qabli

Tráiler de "En tus manos"