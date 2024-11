Katy Perry regresa a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cómo conseguirlas

Las entradas para el show de Katy Perry estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes BBVA desde el martes 19 de noviembre a las 11 de la mañana hasta el jueves 21 de noviembre, también a las 11 de la mañana, en la web del Movistar Arena.

Los clientes podrán acceder al beneficio de pagar en seis cuotas sin interés, utilizando las tarjetas Visa y Mastercard de ese banco. La venta general comenzará el jueves 21 de noviembre a las 11 de la mañana.

Embed - KATY PERRY on Instagram: "THE LIFETIMES TOUR SANTIAGO BUENOS AIRES SEPT 2025 PRESALE NOV 19 WHO WANTS TO GO NEXT"