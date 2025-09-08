Elecciones en Buenos Aires: las postales del voto de los famosos

image

Mica Viciconte, por su parte, se mostró acompañada por su hijo Luca —fruto de su relación con Fabián Cubero— en el momento de emitir su voto.

image

Verónica Lozano también se sumó a la ola de publicaciones desde el centro de votación. “Argentina”, escribió junto a un emoji de corazón rojo, en una imagen que compartió luego de haber votado.

image

Gustavo Conti eligió musicalizar su publicación desde la escuela donde esperaba para votar. Utilizó el tema “9 de julio” de Callejeros y aclaró: “La musicalización no es por ningún político puntualmente, es para todos sin excepción alguna. Desde ya, muchas gracias”.

image

Vanina Escudero decidió subir una selfie rumbo al centro de votación. “Cumpliendo con mi deber ciudadano”, escribió, acompañando el texto con una bandera argentina y un corazón rojo. Más tarde, ya en el acto de votar, agregó: “Lo mejor para vos, Argentina”.

Sin título

Silvina Escudero también mostró en redes el momento de su participación en los comicios. En sintonía con su hermana, publicó una foto desde el cuarto oscuro y escribió: “Mi deber mi derecho”.

image

Rodrigo Noya, por último, documentó su viaje a Chascomús para cumplir con el deber ciudadano. Tras votar, compartió una selfie desde su auto mostrando el DNI y el troquel, junto a una serie de imágenes del día.