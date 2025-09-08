Elecciones en Buenos Aires: las postales del voto de los famosos
Desde Catherine Fulop hasta Rodrigo Noya, varios famosos siguieron de cerca la jornada y compartieron fotos mostrando su alegría por haber cumplido con su deber cívico.
Durante la jornada electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires, distintas personalidades del mundo del espectáculo compartieron en redes sociales cómo vivieron el día de votación. A través de fotos y mensajes, expresaron su compromiso cívico y alentaron a sus seguidores a hacer lo mismo.
Catherine Fulop fue una de las primeras en manifestarse en sus redes. “Buen día, mi gente bella. Bueno, acá, mi amor. Deber cumplido”, expresó en sus historias de Instagram, mientras mostraba el troquel que recibió tras votar.
Además, aprovechó el momento para incentivar a sus seguidores: “Vamos mi gente, a votar para que después no te pinten el edificio naranja con pepitas marrones. Vamos, a votar, mi gente”.
Elba Rodríguez, reconocida por haber ganado MasterChef en 2014, también compartió su experiencia en las urnas. “Misión cumplida”, escribió junto a una imagen del frente de la escuela donde votó.
Mica Viciconte, por su parte, se mostró acompañada por su hijo Luca —fruto de su relación con Fabián Cubero— en el momento de emitir su voto.
Verónica Lozano también se sumó a la ola de publicaciones desde el centro de votación. “Argentina”, escribió junto a un emoji de corazón rojo, en una imagen que compartió luego de haber votado.
Gustavo Conti eligió musicalizar su publicación desde la escuela donde esperaba para votar. Utilizó el tema “9 de julio” de Callejeros y aclaró: “La musicalización no es por ningún político puntualmente, es para todos sin excepción alguna. Desde ya, muchas gracias”.
Vanina Escudero decidió subir una selfie rumbo al centro de votación. “Cumpliendo con mi deber ciudadano”, escribió, acompañando el texto con una bandera argentina y un corazón rojo. Más tarde, ya en el acto de votar, agregó: “Lo mejor para vos, Argentina”.
Silvina Escudero también mostró en redes el momento de su participación en los comicios. En sintonía con su hermana, publicó una foto desde el cuarto oscuro y escribió: “Mi deber mi derecho”.
Rodrigo Noya, por último, documentó su viaje a Chascomús para cumplir con el deber ciudadano. Tras votar, compartió una selfie desde su auto mostrando el DNI y el troquel, junto a una serie de imágenes del día.
