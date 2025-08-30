Ke Personajes anunció un increíble show en Ferro: cómo y cuándo comprar las entradas
La reconocida banda de cumbia se volverá a encontrar con sus fans, en una noche que promete ser más que maravillosa.
Ke Personajes está llevando sus creaciones alrededor del mundo cautivando a miles de personas con su inigualable repertorio y puesta en escena. Ahora llega el momento de presentar “Odisea”, iniciando una travesía de desafíos, pasión y fuego, guiada por la luna en la oscuridad. Esta Odisea ardiente, es la representación de atravesar miedos y vencer fantasmas.
Este explosivo y nuevo show en Buenos Aires, en el que sus fanáticos vivirán por primera vez una noche inolvidable, tendrá lugar en el Estadio Ferro el día 29 de noviembre.
Las entradas estarán disponibles desde el día lunes 1 de septiembre a las 14 hs a través de Enigmatickets.com. Beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia.
Recientemente, Ke Personajes estrenó “Ya no siento nada”, “Fue ella, fuí yo” y “Echar de menos”, tres canciones en vivo desde el Movistar Arena dando cierre a su nuevo EP “Preludios”. Así, la banda selló su primer álbum en vivo homenajeando su carrera con su imponente show en Buenos Aires.
Las canciones que también forman parte de material en el que inmortalizaron sus noches en el Movistar Arena son: “Mujer amante”, “Sé que te amo”, “Que lloro”, “Hotel California”, “Tiene espinas el rosal” junto a Valeska, del grupo Anaconda y el emotivo cover de Evanescence “My Immortal”.
En cada una de estas obras, se aprecia perfectamente como cada detalle fue creado y ejecutado para que el recuerdo siguiera latente, como por ejemplo la aparición en el medio del escenario con la estética y los instrumentos que usaron en un inicio, cuando esos cuatro músicos decidieron reversionar canciones míticas y clásicas de otros géneros, sin imaginar que los esperaba una evolución inmensa personal y profesional con giras por Latinoamérica y Europa junto a un reconocimiento imborrable.
Ke Personajes se encuentra en un momento histórico. Actualmente están recorriendo los escenarios de nuestro país, Chile y palpitan sus conciertos en España, donde continúan enlazando la emoción, alegría y el carisma que los caracteriza en cada una de sus presentaciones.
