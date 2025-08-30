Ke Personajes anunció un increíble show en Ferro: cómo y cuándo comprar las entradas

Las canciones que también forman parte de material en el que inmortalizaron sus noches en el Movistar Arena son: “Mujer amante”, “Sé que te amo”, “Que lloro”, “Hotel California”, “Tiene espinas el rosal” junto a Valeska, del grupo Anaconda y el emotivo cover de Evanescence “My Immortal”.

En cada una de estas obras, se aprecia perfectamente como cada detalle fue creado y ejecutado para que el recuerdo siguiera latente, como por ejemplo la aparición en el medio del escenario con la estética y los instrumentos que usaron en un inicio, cuando esos cuatro músicos decidieron reversionar canciones míticas y clásicas de otros géneros, sin imaginar que los esperaba una evolución inmensa personal y profesional con giras por Latinoamérica y Europa junto a un reconocimiento imborrable.

Ke Personajes se encuentra en un momento histórico. Actualmente están recorriendo los escenarios de nuestro país, Chile y palpitan sus conciertos en España, donde continúan enlazando la emoción, alegría y el carisma que los caracteriza en cada una de sus presentaciones.