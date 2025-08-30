Se acabó el amor: "La Tora" Villar se separó de Maxi Appap de "18 Kilates" y borró todas sus fotos con él

Durante su estadía en Estados Unidos, la pareja compartió distintos momentos del viaje en redes sociales: paseos por la playa, salidas nocturnas y visitas a supermercados. En una de las publicaciones, La Tora escribió: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía”, a lo que Maxi Kilates respondió: “¿Tan linda vas a ser?... Te amooo”.

Él también subió fotos del viaje con una reflexión: “Las últimas de un viaje donde tuve todo lo que necesitaba antes de retomar los shows nuevamente. No traten de ser perfectos, traten de ser felices. Es la única manera de vivir cada vez más tranquilos, enfocándose en uno mismo. Soy mi proyecto más importante”.

Ella, por su parte, le dedicó otro mensaje: “Mi chiquito hermoso, te amo”. En una de las imágenes más comentadas, posaban frente a la icónica dona gigante de Lard Lad, y en otra, se los veía juntos en una atracción acuática rodeada de vegetación.

La Tora Villar y Maxi de 18 kilates, separados: el motivo

La noticia de la separación fue confirmada por Pepe Ochoa a través de la cuenta oficial de X de LAM. En un video, el panelista anunció: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”. En el pie del video, precisó: “La Tora se separó de Maxi. Ella lo dejó a él. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.

pepe sobre ruptura de la tora

Para La Tora, este fue un nuevo intento de apostar al amor, luego de sus relaciones anteriores con figuras como Pablo Arnoletti de Márama, el cantante BM y su excompañero de reality, Nacho Castañares. Por su parte, Maximiliano Appap continúa al frente de 18 Kilates, banda que en los últimos años ha expandido su estilo hacia géneros como el reguetón y el cuarteto.

El final de esta breve pero intensa historia de amor, marcado por la decisión de La Tora de enfocarse en su carrera y eliminar todo rastro de su ex en redes sociales, cierra un capítulo lleno de gestos románticos, complicidad pública y momentos compartidos ante una audiencia que siguió cada paso del vínculo.