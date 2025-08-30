¿Cambios en Telefe? La estrategia para subir el rating de La Voz Argentina

Lo que se viene en La Voz Argentina

Todos los equipos de La Voz Argentina ya compitieron en los Playoffs y ahora la decisión final está en manos del público. El certamen de canto que se emite por la pantalla de Telefe comienza a entrar en sus instancias finales, donde el siguiente paso son los Shows en Vivo.

En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza. Los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.

lali la voz

Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina

Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.

image

El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.