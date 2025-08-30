¿Cambios en Telefe? La estrategia para subir el rating de La Voz Argentina
En un intento por recuperar el liderazgo en el rating, el canal de las pelotas prepara modificaciones en su grilla. Los detalles.
Según trascendió en las últimas horas, Telefe evalúa nuevos ajustes en su grilla tras la caída en el rating de La Voz Argentina durante la última semana, coincidiendo con el inicio de la etapa de los Playoffs. El pasado 30 de agosto, el reality musical registró un nuevo descenso en su audiencia, con un promedio de 9,1 puntos, mientras que Guido Kaczka, al cierre de Buenas Noches Familia por El Trece, logró 5,5 puntos, acercándose más de lo esperado.
Ante este panorama, desde el lunes 1 de septiembre, el canal de las pelotas implementará una nueva estrategia: el programa será desdoblado en dos bloques. La nueva programación quedará de la siguiente manera:
- 21:30 hs: La Previa de La Voz
- 21:45 hs: La Voz Argentina
De esta manera, el reality mantendrá su horario central, pero contará con un ciclo previo que ofrecerá contenido exclusivo como imágenes del detrás de escena, momentos inéditos que no se ven al aire y la preparación de los participantes antes de salir al escenario.
Lo que se viene en La Voz Argentina
Todos los equipos de La Voz Argentina ya compitieron en los Playoffs y ahora la decisión final está en manos del público. El certamen de canto que se emite por la pantalla de Telefe comienza a entrar en sus instancias finales, donde el siguiente paso son los Shows en Vivo.
En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza. Los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.
Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina
Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.
El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario