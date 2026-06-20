Ke Personajes hizo vibrar París con sus grandes hits y presentó "Corazón Ausente"
La banda argentina sigue su recorrido internacional con un show cargado de emoción y energía en el Cabaret Sauvage.
Ke Personajes continúa llevando la cumbia argentina por el mundo y tuvo una parada inolvidable en París, donde presentó un espectáculo cargado de emoción, baile y grandes canciones. En el marco de su gira europea, la banda llegó al Cabaret Sauvage para compartir con su público un recorrido por su historia y mostrar en vivo su nuevo álbum “Corazón Ausente”.
La presentación en la capital francesa confirmó una vez más la conexión única entre la banda y sus seguidores. Durante una noche marcada por la energía y la celebración, Ke Personajes interpretó más de veinte canciones, generando un encuentro donde cada tema fue acompañado por un público que cantó y disfrutó de principio a fin.
Un recorrido de hits y nuevas canciones
El repertorio incluyó canciones de su reciente lanzamiento como “Corazón Ausente”, “Debió ser así”, “Echar de menos”, “Se hace difícil”, “Celosa” y “De la A a la Z”, junto con clásicos que se transformaron en parte fundamental de la identidad de la banda como “Adiós amor”, “Oye mujer”, “Ya no vuelvas”, “Fue ella fui yo”, “Ya no siento nada” y “Pobre corazón”.
La gira europea de Ke Personajes continuará con presentaciones en Ámsterdam, Hamburgo, Roma, Frankfurt, Berlín, Londres, Madrid, Estocolmo, Múnich, Zúrich, La Palma y Gran Canaria. Además, durante este recorrido internacional, la banda también pasó por Bélgica, donde hizo vibrar al público en La Madeleine con otra noche cargada de música y celebración.
Luego de esta etapa europea, el grupo regresará a la Argentina para continuar su gira nacional con fechas en Neuquén, Mendoza, Corrientes, Tucumán y Córdoba, antes de volver a Rosario para cerrar el recorrido en escenarios importantes.
Con una propuesta que sigue conquistando nuevas audiencias, Ke Personajes demuestra que sus canciones pueden atravesar fronteras y conectar con públicos de distintos lugares del mundo.
Las entradas y toda la información sobre las próximas presentaciones están disponibles en Kepergira para quienes quieran ser parte de uno de los shows de cumbia más convocantes de la actualidad.
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