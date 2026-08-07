"Un chiste": Andy Kusnetzoff habló del pago a Pampita para estar en "PH: Podemos Hablar"
Tras las declaraciones de Pampita sobre un supuesto pago por su participación en el debut, Andy Kusnetzoff dio su versión de los hechos.
El regreso de Andy Kusnetzoff a la pantalla de Telefe con una nueva temporada de “PH, Podemos Hablar” todavía no se produjo, pero el programa ya quedó envuelto en distintas versiones y controversias. A horas del debut, el conductor salió a aclarar una de las polémicas que más repercusión generó.
Luego de la grabación del ciclo en los estudios de Kuarzo, comenzaron a circular distintos episodios que dieron que hablar. Por un lado, trascendió que La Joaqui ingresó al estudio por un acceso diferente al de la prensa y acompañada por personal de seguridad. Además, Pampita habría coincidido frente a las cámaras con Yanina Latorre, reavivando antiguos conflictos entre ambas.
A esos rumores se sumó otro que tomó fuerza en las últimas horas: la versión de que Carolina Ardohain habría aceptado participar del primer programa a cambio de una importante suma de dinero, algo que la propia modelo había reconocido.
Sin embargo, Yanina Latorre sostuvo en su programa SQP (América TV) que esa versión no sería cierta y aseguró que Pampita simplemente alimenta un “personaje”.
En ese contexto, los cronistas abordaron a Andy Kusnetzoff para consultarle directamente: “¿Le pagaste a Pampita?”. Ante la pregunta, el conductor respondió: “Hicimos un chiste, no sé si va a estar pero lo hicimos”.
Acto seguido, también desmintió de manera tajante los trascendidos y apeló al humor para cerrar el tema: “No le pagamos. Si me van a pagar 10 mil dólares por ir a un programa, prefiero ir como invitado y no como conductor. Eso lo desmiento”.
Cuándo vuelve “PH, Podemos Hablar”
La nueva temporada de “PH, Podemos Hablar” comenzará este sábado 8 de agosto, desde las 21:30, por la pantalla de Telefe.
En el estreno de la octava temporada, Andy Kusnetzoff volverá a ponerse al frente del clásico ciclo de entrevistas, donde los invitados comparten anécdotas y experiencias de su vida personal y profesional.
Para el primer programa ya están confirmados Martín Cirio, Yanina Latorre, Carolina “Pampita” Ardohain, La Joaqui y Diego Leuco, quienes serán los encargados de inaugurar esta nueva edición del formato.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario