"Un chiste": Andy Kusnetzoff habló del pago a Pampita para estar en "PH: Podemos Hablar"

Acto seguido, también desmintió de manera tajante los trascendidos y apeló al humor para cerrar el tema: “No le pagamos. Si me van a pagar 10 mil dólares por ir a un programa, prefiero ir como invitado y no como conductor. Eso lo desmiento”.

Cuándo vuelve “PH, Podemos Hablar”

La nueva temporada de “PH, Podemos Hablar” comenzará este sábado 8 de agosto, desde las 21:30, por la pantalla de Telefe.

En el estreno de la octava temporada, Andy Kusnetzoff volverá a ponerse al frente del clásico ciclo de entrevistas, donde los invitados comparten anécdotas y experiencias de su vida personal y profesional.

Para el primer programa ya están confirmados Martín Cirio, Yanina Latorre, Carolina “Pampita” Ardohain, La Joaqui y Diego Leuco, quienes serán los encargados de inaugurar esta nueva edición del formato.