Valentina Olguín redobla su apuesta y presenta “Kenzo”, su nuevo lanzamiento con estreno internacional
La cantante y compositora argentina continúa expandiendo su carrera con una nueva canción y marca una nueva etapa artística.
La escena pop suma un nuevo capítulo de la mano de Valentina Olguín, que acaba de lanzar oficialmente “Kenzo”, su más reciente single, una propuesta con sonido actual, impronta urbana y una estética pensada para conectar con una nueva audiencia.
El videoclip oficial tuvo su estreno el pasado 22 de abril a través del canal de Chosen Few en YouTube, en una colaboración especial junto al espacio oficial de la artista, reforzando así su proyección internacional y su crecimiento dentro del ecosistema digital.
Con este lanzamiento, la santiagueña de 26 años sigue consolidando su nombre dentro de la música latina. Su historia comenzó mucho antes de su etapa solista: fue cantante principal y compositora de la banda Dame Cinco, proyecto con el que acumuló más de 300 millones de reproducciones en plataformas digitales y recorrió escenarios de Argentina y Uruguay, cerrando una etapa inolvidable en el Luna Park.
Durante ese período fue autora de canciones como “Piel a Piel”, “Baila Morena” y “Aventura”, temas que marcaron una generación dentro del pop tropical.
Más tarde, también integró Pijama Party, aunque su camino dio un giro inesperado cuando decidió estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, carrera que cursó durante cinco años. Sin embargo, la música terminó ganando la pulseada y en 2023 se instaló en Buenos Aires para apostar definitivamente a su proyecto artístico.
En su recorrido compartió canciones con artistas como Maxi Espíndola, Agustín Bernasconi, Yami Safdie, Rombai y Q'Lokura, entre otros referentes de la escena pop y urbana.
En paralelo, viene de presentar “Lunes a Domingos”, una canción atravesada por el desamor, una temática que se convirtió en una marca dentro de su repertorio y que mantiene una conexión directa con su público.
Además, en 2025 formó parte de eventos masivos como el Cosquín Cuarteto y el Festival de Peñas de Villa María, donde compartió escenario con Q'Lokura y presentó una versión en vivo de “Aventura”.
Ahora, mientras “Kenzo” comienza a abrirse camino, Valentina ya prepara su próximo gran paso: el 6 de junio llegará a La Tangente con banda en vivo e invitados especiales para seguir mostrando todo lo que tiene para ofrecer.
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