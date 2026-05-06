Valentina Olguín redobla su apuesta y presenta “Kenzo”, su nuevo lanzamiento con estreno internacional

Más tarde, también integró Pijama Party, aunque su camino dio un giro inesperado cuando decidió estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, carrera que cursó durante cinco años. Sin embargo, la música terminó ganando la pulseada y en 2023 se instaló en Buenos Aires para apostar definitivamente a su proyecto artístico.

En su recorrido compartió canciones con artistas como Maxi Espíndola, Agustín Bernasconi, Yami Safdie, Rombai y Q'Lokura, entre otros referentes de la escena pop y urbana.

En paralelo, viene de presentar “Lunes a Domingos”, una canción atravesada por el desamor, una temática que se convirtió en una marca dentro de su repertorio y que mantiene una conexión directa con su público.

Además, en 2025 formó parte de eventos masivos como el Cosquín Cuarteto y el Festival de Peñas de Villa María, donde compartió escenario con Q'Lokura y presentó una versión en vivo de “Aventura”.

Ahora, mientras “Kenzo” comienza a abrirse camino, Valentina ya prepara su próximo gran paso: el 6 de junio llegará a La Tangente con banda en vivo e invitados especiales para seguir mostrando todo lo que tiene para ofrecer.