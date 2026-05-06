Juli Obregón apuesta a la emoción en “Ojos tristes”, su nueva colaboración con FAQU
La cantante continúa consolidando su presente dentro del pop nacional con un lanzamiento cargado de sensibilidad y nostalgia.
Juli Obregón vuelve a mostrar una nueva faceta artística con el estreno de “Ojos tristes”, una colaboración junto a FAQU que nació desde una conexión musical genuina y que pone en primer plano la emoción, la vulnerabilidad y esas historias que, muchas veces, quedan inconclusas.
El tema, compuesto originalmente por FAQU, encontró en la voz de Juli una interpretación capaz de llevar la canción a un lugar aún más íntimo y profundo. Juntos construyen una narrativa atravesada por los sentimientos, las cuentas pendientes y esa posibilidad de volver a abrir una puerta que parecía cerrada.
“Ojos tristes” pone el foco en esos vínculos que dejaron algo pendiente, en lo que no se dijo a tiempo y en la esperanza de una segunda oportunidad. La química entre ambos artistas genera una interpretación honesta y cercana, donde cada frase parece dialogar directamente con quien escucha.
En el plano visual, el lanzamiento llega acompañado de un videoclip que expande el universo emocional del single. Con una fuerte inspiración noventosa, la pieza apuesta por una estética retro, con imágenes tipo handycam, climas nostálgicos y una puesta visual que mezcla elegancia con espontaneidad.
Este estreno llega en un momento clave para Juli Obregón. La artista atraviesa un gran presente, con más de 200 mil oyentes mensuales en Spotify y más de 50 millones de reproducciones acumuladas en distintas plataformas, consolidándose como una de las nuevas voces con mayor proyección dentro de la escena pop argentina.
Además, recientemente fue destacada por Rolling Stone en Español como una de las artistas emergentes a seguir en 2026, confirmando el crecimiento sostenido de una carrera que no deja de expandirse.
Con este lanzamiento, Juli Obregón sigue ampliando su identidad artística y reafirma su lugar dentro de la nueva generación del pop nacional, apostando a canciones que no solo buscan conectar desde lo musical, sino también desde lo emocional y lo visual.
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