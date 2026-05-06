Juli Obregón apuesta a la emoción en “Ojos tristes”, su nueva colaboración con FAQU

Este estreno llega en un momento clave para Juli Obregón. La artista atraviesa un gran presente, con más de 200 mil oyentes mensuales en Spotify y más de 50 millones de reproducciones acumuladas en distintas plataformas, consolidándose como una de las nuevas voces con mayor proyección dentro de la escena pop argentina.

Además, recientemente fue destacada por Rolling Stone en Español como una de las artistas emergentes a seguir en 2026, confirmando el crecimiento sostenido de una carrera que no deja de expandirse.

Con este lanzamiento, Juli Obregón sigue ampliando su identidad artística y reafirma su lugar dentro de la nueva generación del pop nacional, apostando a canciones que no solo buscan conectar desde lo musical, sino también desde lo emocional y lo visual.