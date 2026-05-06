Daniela Milagros redobla su universo visual y estrena “Que La Noche Diga” antes de su primer gran show en Buenos Aires

En paralelo, Daniela continúa presentando Attention, Attention, su primer material discográfico, un trabajo que marca un punto de inflexión en su carrera y que la consolida como una de las nuevas voces a seguir dentro del rock/pop nacional.

Con este nuevo lanzamiento como carta de presentación, la artista se prepara para subir al escenario el próximo 30 de mayo, donde desplegará un show cargado de potencia, teatralidad y una propuesta visual que promete ir mucho más allá de la música. Una cita que buscará confirmar por qué Daniela Milagros se está convirtiendo en uno de los nombres más llamativos de la escena emergente argentina.