Daniela Milagros redobla su universo visual y estrena “Que La Noche Diga” antes de su primer gran show en Buenos Aires
La artista sigue expandiendo la narrativa de su álbum debut Attention, Attention y se prepara para su presentación en uno de los escenarios más emblemáticos.
En plena cuenta regresiva para su esperado show en Roxy Live, Daniela Milagros presentó el videoclip de “Que La Noche Diga”, una nueva pieza audiovisual que profundiza el universo conceptual que viene construyendo desde hace años y que hoy toma nueva fuerza con su primer álbum de estudio.
El video funciona como una continuación directa de “Solitaria”, canción lanzada en 2018, donde Daniela daba vida a un personaje oscuro y enigmático en una historia filmada en el Palacio Paz. Seis años después, aquella narrativa vuelve a cobrar vida con una nueva entrega que retoma ese mismo hilo argumental.
En esta oportunidad, la grabación se realizó en una antigua iglesia de estética gótica ubicada en Buenos Aires, hoy convertida en museo. Allí, el personaje regresa para reencontrarse con un pasado atravesado por la sangre, la transformación y el paso del tiempo.
La producción recupera varios elementos visuales que marcaron la primera entrega —desde el vestuario hasta los colmillos, lentes especiales, la corona y el ataúd—, reforzando así la identidad estética de este universo artístico que Daniela viene desarrollando de manera independiente.
Detrás del proyecto también aparece una impronta familiar: el videoclip fue ideado, producido y dirigido junto a su hermano Rodrigo, con quien lleva adelante gran parte del desarrollo creativo de su obra, apostando a una construcción artística integral y con identidad propia.
En paralelo, Daniela continúa presentando Attention, Attention, su primer material discográfico, un trabajo que marca un punto de inflexión en su carrera y que la consolida como una de las nuevas voces a seguir dentro del rock/pop nacional.
Con este nuevo lanzamiento como carta de presentación, la artista se prepara para subir al escenario el próximo 30 de mayo, donde desplegará un show cargado de potencia, teatralidad y una propuesta visual que promete ir mucho más allá de la música. Una cita que buscará confirmar por qué Daniela Milagros se está convirtiendo en uno de los nombres más llamativos de la escena emergente argentina.
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