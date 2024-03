El Kun Agüero desmintió un video sobre su reacción tras comunicar que será padre

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1769424046880329959?t=nSaEx7-iCTmKFGDhROiAFA&s=19&partner=&hide_thread=false Jee no puedo creer que esto fue tendencia , primero el que editó un genio para sacar de contexto y querer joderme.

Segundo Francia jeee naa chiste .

Abrazo gente y no sean tan boludos https://t.co/wsnhUQZx4V — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 17, 2024

“Y será, nada más ni nada menos que, nena”, se lo escucha decir con un tono reflexivo y con gestos de preocupación. “Estoy contento, obviamente, pero bueno, es nena, ¿viste? Qué se yo”, repitió, mirando hacia abajo.

Ante esto, Agüero no dudó en aclarar todo. "Jee, no puedo creer que esto fue tendencia. Primero el que editó un genio para sacar de contexto y querer joderme", escribió. Y, agregó: "Segundo Francia jeee, naa chiste . Abrazo gente y no sean tan boludos".