El padre de L-Gante fulminó a Maxi "El Brother" tras el quiebre: "Elián tiene que hacer la denuncia penal"
El padre del cantante de cumbia 420 se mostró a favor de su hijo tras anunciar que va a denunciar a su abogado, Nicolás Payarola. Los detalles.
L-Gante ha iniciado acciones legales contra su representante, Maxi El Brother, y ha decidido cambiar a su equipo profesional. En este contexto, el padre del cantante, Miguel Ángel Prosi, salió a hablar públicamente para dar detalles de la situación.
En una entrevista con Juan Etchegoyen, el padre del músico no solo se refirió al exmánager, sino que también apuntó al abogado Nicolás Payarola.
Prosi comenzó su relato desmintiendo las recientes acusaciones contra su hijo, Elián Valenzuela, y contextualizando lo sucedido tras un show: “Estoy al tanto de todo, pero primero dejame decirte que mi hijo no se robó ninguna moto como están diciendo. A él le hicieron una contravención porque no sabía salir de Roque Pérez, localidad donde dio un recital ante 20 mil personas, no tiene la menor idea Elián de la adrenalina que tiene”.
Siguiendo con la interna legal, Miguel Ángel Prosi cuestionó el desempeño del abogado de su hijo. “Hoy lo llamé a Payarola por este tema y no sabía nada, imaginate que siempre está en bolas el doctor Nicolás Payarola y te digo más, a esta hora ya no sé si sigue siendo el abogado de Elián”, afirmó.
El padre del artista también mencionó los pasos legales que se están llevando a cabo: “El periodismo está retrasado porque la semana pasada Maxi El Brother recibió el telegrama y no sé si lo contestó. Elián le envió un telegrama. Elián tiene que hacer la denuncia penal ahora. Lo que pasó acá es que se desmadró la situación”.
Miguel Ángel Prosi compartió su intento inicial de mediar para evitar el conflicto legal entre su hijo y Maxi El Brother. “Mi intención era que sigan siendo amigos y que cada uno ceda lo que tiene que ceder. Yo intervine con los dos y les dije que tienen que juntar soluciones los dos. Yo hablé con Elián de Maxi y él me preguntó qué pensaba y también hablé con Maxi como cinco horas, me contó los pormenores”, expresó el papá de L-Gante en las últimas horas.
Sin embargo, el padre del cantante concluyó de manera categórica al anunciar la vía legal que seguirán: “Vamos a iniciar acciones legales contra Maxi El Brother por administración fraudulenta. Fue una promesa mía de hace rato hacer esto”.
