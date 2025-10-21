El padre de L-Gante fulminó a Maxi "El Brother" tras el quiebre: "Elián tiene que hacer la denuncia penal"

Miguel Ángel Prosi compartió su intento inicial de mediar para evitar el conflicto legal entre su hijo y Maxi El Brother. “Mi intención era que sigan siendo amigos y que cada uno ceda lo que tiene que ceder. Yo intervine con los dos y les dije que tienen que juntar soluciones los dos. Yo hablé con Elián de Maxi y él me preguntó qué pensaba y también hablé con Maxi como cinco horas, me contó los pormenores”, expresó el papá de L-Gante en las últimas horas.

Sin embargo, el padre del cantante concluyó de manera categórica al anunciar la vía legal que seguirán: “Vamos a iniciar acciones legales contra Maxi El Brother por administración fraudulenta. Fue una promesa mía de hace rato hacer esto”.