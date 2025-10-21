Maxi "el Brother" salió al cruce de la denuncia de L-Gante: "Lo del dinero no es así"

L Gante Maxi El Brother manager

El comunicado de L-Gante para comunicar el cambio de mánager

En medio de versiones sobre conflictos internos y desacuerdos económicos con su representante, L-Gante sorprendió a su público al comunicar un giro importante en su carrera a través de sus redes sociales.

“Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”, señala el comunicado que publicó el referente del RKT en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, aseguró que su decisión apunta a mostrarse "en la mejor versión como cantante y como artista" y aclaró que todos los compromisos ya asumidos se cumplirán sin modificaciones: "Quiero llevar tranquilidad a las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados".

"Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo", concluyó L-Gante.

comunicado l gante

El conflicto entre L-Gante y Maxi El Brother

El anuncio llegó después de que trascendiera que L-Gante había enviado una carta documento a Maxi El Brother para formalizar la ruptura del vínculo laboral. Según pudo saberse, el documento exigía una rendición de cuentas sobre contratos y movimientos económicos que, según el músico, no habrían sido informados con claridad.

Fuentes cercanas al entorno del artista señalaron que las diferencias se originaron en el manejo de los ingresos provenientes de presentaciones, regalías y plataformas digitales. En algunos contratos, la distribución de ganancias habría sido notoriamente desigual, con un 70% para el representante y solo un 30% para L-Gante, situación que terminó por desgastar la relación.

A esto se suma un reclamo económico que, de acuerdo con distintos medios, podría rondar en más de un millón de dólares. Incluso se mencionan vehículos de alta gama y una vivienda en un barrio privado, que estarían a nombre del exmánager o de su entorno, y que habrían sido motivo de nuevas sospechas y conflictos.

El distanciamiento también tuvo un costado más tenso. Hace un tiempo se filtró un video de una fuerte discusión entre ambos, ocurrida a la salida de un show, donde se los ve intercambiando empujones y golpes, que intentaron minimizar.

En medio de este clima, el propio padre de L-Gante, Miguel Ángel Prosi, rompió el silencio y acusó públicamente a Maxi El Brother de "liderar una banda" que habría vaciado económicamente al artista. Esa declaración terminó de exponer la profundidad del quiebre.