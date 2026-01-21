L-Gante habló en vivo sobre el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles: qué dijo

wanda nara martín migueles

Más adelante, intentó relativizar los rumores y apuntó a una posible intención externa de generar conflicto. “Por mi intuición, no llego a creer que sea el muchacho (Migueles), para mí es algo con una intención para generar discordia”, expresó, sugiriendo que detrás de los mensajes podría haber una maniobra ajena a los protagonistas principales.

A pesar de su postura calma, el músico dejó abierta una puerta a una eventual charla con la empresaria para aclarar la situación. “Me tendría que comunicar a ver qué es esto de que se habla, podría pasar a ser ahora”, cerró, dejando flotando la posibilidad de un contacto que, de concretarse, podría sumar un nuevo capítulo a una historia que sigue captando la atención del mundo del espectáculo.