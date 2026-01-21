L-Gante habló en vivo sobre el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles: qué dijo
El cantante se refirió a los rumores que lo vinculan nuevamente con la conductora y aclaró su postura frente a las versiones de celos y mensajes cruzados.
En medio de un escenario mediático cargado de versiones cruzadas, rumores y especulaciones, L-Gante decidió romper el silencio y referirse públicamente a la situación que lo volvió a colocar en el centro de la escena junto a Wanda Nara. El cantante fue protagonista de una comunicación en vivo con el programa A la tarde, por América TV, donde dejó definiciones que buscaron llevar calma, aunque también abrieron nuevos interrogantes sobre el trasfondo del conflicto.
Mientras Wanda intenta mostrarse ajena a las versiones que circulan sobre su vida sentimental, una información difundida en los últimos días reavivó la polémica. Todo comenzó cuando la propia conductora compartió un mensaje en redes sociales en el que, sin dar mayores precisiones, aseguró: “Estoy como quiero estar”. La frase, lejos de despejar dudas, alimentó las especulaciones sobre su vínculo con Martín Migueles y sobre la posibilidad de contactos con personas de su pasado.
La situación tomó mayor volumen cuando el periodista Santiago Sposato aseguró que Migueles habría intentado averiguar si Wanda mantenía comunicaciones en secreto con L-Gante o incluso con Rusherking. Para respaldar esa versión, se difundió un supuesto mensaje atribuido a Migueles, en el que se leía: “Por favor, si hablaron el domingo, ¿me avisás? Si es mentirosa, yo la voy a descubrir”.
El contenido del chat generó revuelo y colocó al músico nuevamente en el foco de la discusión. El clima en el estudio cambió por completo cuando L-Gante se comunicó en vivo con el programa y confirmó que estaba al tanto de la situación. “No me meto en esos temas, no me gusta, pero esas mismas cosas me las están pasando a mí, gente que quería sacar información a mi entorno así que yo estaba enterado”, explicó, dejando en claro que el conflicto también lo alcanzó de manera indirecta.
Consultado de manera directa sobre si existe hoy algún tipo de contacto con Nara, el artista fue categórico y buscó cerrar el tema. “No, no. No tengo comunicación, pero todo bien”, afirmó al aire, intentando despejar cualquier tipo de especulación sobre un posible acercamiento. Sin embargo, sus palabras no lograron apagar por completo el interés mediático.
Más adelante, intentó relativizar los rumores y apuntó a una posible intención externa de generar conflicto. “Por mi intuición, no llego a creer que sea el muchacho (Migueles), para mí es algo con una intención para generar discordia”, expresó, sugiriendo que detrás de los mensajes podría haber una maniobra ajena a los protagonistas principales.
A pesar de su postura calma, el músico dejó abierta una puerta a una eventual charla con la empresaria para aclarar la situación. “Me tendría que comunicar a ver qué es esto de que se habla, podría pasar a ser ahora”, cerró, dejando flotando la posibilidad de un contacto que, de concretarse, podría sumar un nuevo capítulo a una historia que sigue captando la atención del mundo del espectáculo.
