Mauro Icardi cruzó a Wanda Nara con un extenso descargo: "Ella jamás será familia"

El descargo también incluyó acusaciones vinculadas a presuntas maniobras para hostigarlo. Según relató, su ex habría creado grupos con “amigas” con ese fin, muchas de las cuales luego se habrían alejado. Incluso afirmó que se habrían realizado denuncias falsas involucrando a hijos varones, con el objetivo de modificar la jurisdicción judicial del caso.

En otro tramo del mensaje, el futbolista acusó a Wanda de insinuar públicamente haber sido víctima de abuso sexual, comparándose con una víctima real, hecho que —según sus palabras— marcó el inicio de su “debacle”. En esa misma línea, fue contundente al señalar que ella eligió “un sistema corrupto, acosador y ladrón” para “representar y defender” los derechos de sus hijas.

Sobre el final, Icardi sumó una acusación económica directa y sin eufemismos: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”.

“Podría enumerar muchos más motivos”, escribió a continuación, y cuestionó que, pese a la supuesta costumbre de filtrar conversaciones privadas, nunca se hayan mostrado chats que respalden el vínculo del que ella habla. También apuntó contra el tratamiento mediático del conflicto y cerró con una frase categórica: “La realidad está en los hechos”.

El mensaje concluyó con una definición que dejó poco margen para interpretaciones: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Jamás será familia”.