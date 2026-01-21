Mauro Icardi cruzó a Wanda Nara con un extenso descargo: "Ella jamás será familia"
A través de sus redes, el jugador rechazó las afirmaciones de su ex y expuso serias acusaciones que reavivan la disputa legal y mediática que los enfrenta.
Cuando el conflicto parecía entrar en una tregua, Mauro Icardi volvió a romper el silencio y desató un nuevo capítulo de alto voltaje. El futbolista utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje extenso y sin concesiones, en el que desmintió los dichos de Wanda Nara y expuso una serie de acusaciones que volvieron a poner el foco en la batalla judicial y personal que los enfrenta.
“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, expresó el delantero al comienzo del posteo, dejando en claro que no estaba dispuesto a suavizar su postura. En ese sentido, sostuvo que le resulta “llamativo” que se siga sosteniendo un relato que, según él, no se corresponde con la realidad de los hechos.
En el comunicado, Icardi negó rotundamente haber retomado cualquier tipo de vínculo o diálogo con su ex, tal como ella afirmó en distintas entrevistas, y aclaró que esa posibilidad está completamente descartada. Para respaldar su decisión, enumeró una serie de situaciones que calificó como determinantes.
Entre los puntos más delicados, aseguró haber sido denunciado falsamente por violencia de género, haber sido desalojado de sus propias viviendas a partir de denuncias que no eran reales y haber pasado seis meses sin poder ver ni comunicarse con sus hijas, a raíz de resoluciones judiciales que —según su versión— no correspondían.
Además, denunció que Wanda habría incumplido órdenes judiciales, reteniendo a las niñas durante horas para impedir el contacto con su padre, y que expuso públicamente a menores de edad, incluidos hijos de su pareja, generando un nivel de exposición mediática que, de acuerdo con él, afectó psicológicamente a las nenas.
El descargo también incluyó acusaciones vinculadas a presuntas maniobras para hostigarlo. Según relató, su ex habría creado grupos con “amigas” con ese fin, muchas de las cuales luego se habrían alejado. Incluso afirmó que se habrían realizado denuncias falsas involucrando a hijos varones, con el objetivo de modificar la jurisdicción judicial del caso.
En otro tramo del mensaje, el futbolista acusó a Wanda de insinuar públicamente haber sido víctima de abuso sexual, comparándose con una víctima real, hecho que —según sus palabras— marcó el inicio de su “debacle”. En esa misma línea, fue contundente al señalar que ella eligió “un sistema corrupto, acosador y ladrón” para “representar y defender” los derechos de sus hijas.
Sobre el final, Icardi sumó una acusación económica directa y sin eufemismos: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”.
“Podría enumerar muchos más motivos”, escribió a continuación, y cuestionó que, pese a la supuesta costumbre de filtrar conversaciones privadas, nunca se hayan mostrado chats que respalden el vínculo del que ella habla. También apuntó contra el tratamiento mediático del conflicto y cerró con una frase categórica: “La realidad está en los hechos”.
El mensaje concluyó con una definición que dejó poco margen para interpretaciones: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Jamás será familia”.
