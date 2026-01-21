Mónica Farro recordó su romance con Juan Román Riquelme: "No me gustaba la parte del sexo"
La mediática habló sobre el breve acercamiento que tuvo con el ídolo de Boca, dio detalles del vínculo y explicó por qué no prosperó.
Mónica Farro volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista en Puro Show, donde repasó un capítulo poco conocido de su vida sentimental: el acercamiento que tuvo años atrás con Juan Román Riquelme, exfutbolista y actual presidente de Boca. Sin rodeos, la actriz se animó a contar cómo fue ese vínculo y qué la llevó a no continuar.
Durante la charla con Nacho Rivarola, Farro contextualizó el momento en el que ocurrió el romance y explicó por qué nunca lo había hecho público. “Fue hace tantos años, 2013 o 2014, yo no lo conté en su momento”, señaló, antes de describir la dinámica de los encuentros: “Yo soy muy sexual, él no era tanto, no era malo... me pasaba a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, un copado”.
La mediática detalló que se trató de una relación breve y sin demasiada continuidad. “Me pasaba a buscar siempre por mi casa, nos vimos durante tres meses, muy esporádicamente porque yo tenía mil cosas y él también, muchas veces nos quedábamos diez minutos conversando en el auto”, recordó, dejando en claro que ambos tenían agendas complicadas.
Farro también reveló que, en un principio, no creyó que fuera realmente Riquelme quien intentaba contactarla. “Estuvo meses buscándome... me mandaba mensajes, pero yo pensaba que me estaban jodiendo, hasta que un amigo periodista me confirmó que era su número”, contó. A partir de ahí, decidió aceptar el encuentro: “Entonces, después de meses que me escribió, le di bola y nos vimos un par de veces, no fue un romance, fue un touch and go, me divertí y espero que él también”.
Al explicar por qué la historia no avanzó, fue directa y sin vueltas. “No era mi estilo, no era lo mío, no me gustaba la parte del sexo que era la que más me importaba”, afirmó. Sobre el contexto de los encuentros, precisó: “Nos veíamos en un departamento por Palermo que no era su casa, creo que él estaba soltero o al menos eso me decía a mí”.
Para cerrar, la exvedette aclaró que nunca hubo un intento de ocultamiento extremo, aunque sí cierta discreción de su parte. “No nos escondíamos, pero yo no quería que nos vieran”, sentenció, dejando en claro que el vínculo fue breve, intenso y quedó definitivamente en el pasado.
