Mónica Farro recordó su romance con Juan Román Riquelme: "No me gustaba la parte del sexo"

Mónica Farro, MUY ESTRICTA sobre su TOUCH AND GO con Riquelme: "Soy muy sexual y él no lo era tanto"

Farro también reveló que, en un principio, no creyó que fuera realmente Riquelme quien intentaba contactarla. “Estuvo meses buscándome... me mandaba mensajes, pero yo pensaba que me estaban jodiendo, hasta que un amigo periodista me confirmó que era su número”, contó. A partir de ahí, decidió aceptar el encuentro: “Entonces, después de meses que me escribió, le di bola y nos vimos un par de veces, no fue un romance, fue un touch and go, me divertí y espero que él también”.