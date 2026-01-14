Secuestraron autos de lujo que habían sido usados en clips de L-Gante, La Joaqui y la China Suarez
Son dos Chevrolet Camaro, dos Ford Mustang y un Toyota SW4 incautados en la Ciudad.
La Dirección General de Aduanas, en conjunto con la Policía de la Ciudad, secuestró cinco autos de lujo que habían llegado al país de forma ilegal e investigan las maniobras que sus dueños utilizaron para ingresarlos desde Paraguay, donde los vehículos están registrados. Por el caso detuvieron a dos personas, que quedaron incomunicadas. La investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes.
La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos. El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.
La llamativa situación derivó en una intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que analizó la información y concluyó que efectivamente se trataba de “una maniobra engañosa”para evadir a las autoridades. Como consecuencia, el caso fue denunciado ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea.
La denuncia condujo a una investigación conjunta entre en la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad, que dio como resultado la identificación "de lugares de guarda".
La intervención permitió el secuestro de dos automóviles Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con matrícula paraguaya, así como una Toyota SW4 registrada en Argentina. Los investigadores estiman que el valor de los vehículos supera los 500 millones de pesos, una suma que los coloca en el tope de la gama de autos incautados en estos operativos.
Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares estadounidenses y 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a una arma de fuego calibre 9 mm sin documentaciónrespaldatoria.
Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa. Dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.
Según Infobae, ambos detenidos son ciudadanos argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.
En el procedimiento intervinieron personal de la Dirección General de Aduanas, Dirección General Impositiva, División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Las imágenes del caso
