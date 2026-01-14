Secuestraron autos de lujo que habían sido usados en clips de L-Gante, La Joaqui y la China Suarez

Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares estadounidenses y 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a una arma de fuego calibre 9 mm sin documentaciónrespaldatoria.

Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa. Dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

Según Infobae, ambos detenidos son ciudadanos argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.

En el procedimiento intervinieron personal de la Dirección General de Aduanas, Dirección General Impositiva, División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

