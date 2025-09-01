L-Gante, otra vez en el centro de la polémica: lo acusan de manejar sin licencia

l gante

“A él le queda un año y pico de condena. El entorno a L-Gante lo está matando. El riesgo latente es que el día que atropelle a alguien lo detenga la policía y ahí va a ir detenido porque es un incumplimiento de la regla de conducta”, dijo.

Este nuevo episodio vuelve a colocar al cantante bajo el foco de la polémica. La combinación de embargos, denuncias y acusaciones de manejo irresponsable podría agravar su situación judicial y empañar aún más su imagen pública. En paralelo, la carrera artística del cantante sigue marcada por un constante vaivén entre éxitos musicales y conflictos legales .