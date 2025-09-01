L-Gante, otra vez en el centro de la polémica: lo acusan de manejar sin licencia
El abogado Leonardo Sigal aseguró que el cantante conduce vehículos pese a tener la licencia suspendida y advirtió que podría enfrentar consecuencias legales más severas.
Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a ser noticia por cuestiones judiciales y no precisamente por su música. En esta ocasión, el cantante fue señalado por el abogado Leonardo Sigal, quien aseguró que maneja vehículos sin tener la licencia habilitada, lo que implicaría un incumplimiento de las condiciones de su condena.
El letrado, que en su momento fue impulsor de causas que derivaron en detenciones del artista, explicó que la situación es seria y que ya se iniciaron acciones judiciales para reclamar honorarios adeudados. Según precisó, se ejecutaron embargos sobre bienes del músico, incluyendo una limusina y un Mercedes Benz, y podrían avanzar medidas adicionales como la inhibición de patrimonio.
“Él conduce a pesar de que le suspendieron la licencia y juega con los límites. Está al borde de violar nuevamente la ley y el riesgo es que un día provoque un accidente y termine detenido otra vez”, expresó Sigal en declaraciones a Juan Etchegoyen. El abogado también señaló que L-Gante estaría rodeado de un entorno que lo mal aconseja y que esa influencia negativa contribuye a que repita conductas riesgosas.
Además, el letrado vinculó este nuevo frente legal con otros conflictos que enfrenta el músico, como el incumplimiento en la cuota alimentaria, y subrayó que, a pesar de haber atravesado situaciones judiciales complicadas en el pasado, no parece haber aprendido de esas experiencias. “Lamentablemente está jugando con su suerte”, sentenció.
“A él le queda un año y pico de condena. El entorno a L-Gante lo está matando. El riesgo latente es que el día que atropelle a alguien lo detenga la policía y ahí va a ir detenido porque es un incumplimiento de la regla de conducta”, dijo.
Este nuevo episodio vuelve a colocar al cantante bajo el foco de la polémica. La combinación de embargos, denuncias y acusaciones de manejo irresponsable podría agravar su situación judicial y empañar aún más su imagen pública. En paralelo, la carrera artística del cantante sigue marcada por un constante vaivén entre éxitos musicales y conflictos legales .
