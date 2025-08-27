Conflicto resuelto: L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria
El cantante y la madre de Jamaica sellaron un convenio que habilita al artista a cumplir con sus compromisos internacionales.
Después de una larga serie de desencuentros y tensiones legales, L-Gante y Tamara Báez lograron finalmente poner fin a la disputa por la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común. El acuerdo, firmado en las últimas horas, establece el monto mensual que el músico deberá aportar y, al mismo tiempo, lo habilita nuevamente a salir del país, algo que le había sido restringido por figurar en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Elián Valenzuela, nombre real del referente de la cumbia 420, confirmó la noticia durante una entrevista televisiva. Allí explicó que el conflicto venía afectando directamente sus compromisos laborales: “Todo solucionado. Me ocupé paso a paso de resolverlo porque al único que complicaba era a mí”, aseguró.
Según reveló, el convenio se alcanzó tras una extensa charla personal con Tamara, sin la mediación de abogados que, según su mirada, entorpecían las negociaciones. El músico relató que pasó gran parte de los últimos días junto a la madre de su hija, hasta que ambos lograron consensuar una cifra.
Finalmente, se estableció que L-Gante aportará dos millones de pesos por mes, una suma considerablemente menor a los 5.000 dólares que en un principio había reclamado Báez. “Entre nosotros nos entendemos bien”, subrayó el artista, al remarcar que el diálogo directo fue la clave para llegar a buen puerto.
La resolución llega después de un episodio complicado que lo tuvo como protagonista en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando se le impidió abordar un vuelo rumbo a México debido a la restricción vigente. Sobre ese momento, recordó: “Yo estaba viajando tranquilo hasta que me topé con esa cautelar. No sabía que no podía salir del país, porque muchas veces se había dicho algo similar y no era real. Esta vez sí lo era, pero ya quedó atrás”.
Con el conflicto cerrado, podrá retomar su agenda internacional y continuar con sus giras, al tiempo que garantiza la manutención de Jamaica. El acuerdo, además de destrabar un problema judicial, representa un nuevo capítulo en la relación entre el cantante y Tamara, marcada por diferencias públicas, pero también por la intención de priorizar el bienestar de su hija.
