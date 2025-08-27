Conflicto resuelto: L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria

La resolución llega después de un episodio complicado que lo tuvo como protagonista en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando se le impidió abordar un vuelo rumbo a México debido a la restricción vigente. Sobre ese momento, recordó: “Yo estaba viajando tranquilo hasta que me topé con esa cautelar. No sabía que no podía salir del país, porque muchas veces se había dicho algo similar y no era real. Esta vez sí lo era, pero ya quedó atrás”.

Con el conflicto cerrado, podrá retomar su agenda internacional y continuar con sus giras, al tiempo que garantiza la manutención de Jamaica. El acuerdo, además de destrabar un problema judicial, representa un nuevo capítulo en la relación entre el cantante y Tamara, marcada por diferencias públicas, pero también por la intención de priorizar el bienestar de su hija.