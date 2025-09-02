La Voz Argentina: revelaron cómo se define la nueva etapa de "Primer Round"
El reality de Telefe entró en otra instancia y Nico Occhiato dio a conocer las nuevas reglas de la competencia.
Este lunes, comenzó una nueva etapa de La Voz Argentina y el final está cada vez más cerca. En esta oportunidad, se dio inició al '"Primer Round", donde los participantes de cada team se enfrentaron entre ellos.
En esta nueva instancia que sucede a las Audiciones a ciegas, Batallas, Knockouts y Playoffs, cada equipo tendrá un episodio dedicado a los cantantes que lo conforman . Después de escuchar las interpretaciones solistas de cada artista, el entrenador salvará a los tres miembros más destacados.
Una vez que cada artista haga su presentación, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes.
Por otro lado, antes de que la instancia de salvación ocurra, el resto de los jurados deberá poner un puntaje a la perfomance, que es secreto. De esta manera, aquellos que no sean elegidos deberán esperar a la suma de los votos.
El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.
En esta oportunidad, el Team Lali fue el encargado de abrir la etapa y ya tiene al primer eliminado. Una vez que se todos cantaron su canción, la artista dio su veredicto y salvó a Alan Lez, Valentino Rossi e Iara Lombardi.
Por otro lado, se revelaron los puntajes y los que también avanzaron a la próxima etapa son: Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo. De esta manera, Nicolás Armayor debió abandonar La Voz Argentina.
La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina a semanas de la final: bronca en los fans
La Voz Argentina está entrando en etapas decisivas. Las Batallas, Los Knockouts y Los Playoffs ya cumplieron su ciclo y ahora comenzaron los Shows en Vivo. Después de que el público eligiera a quiénes merecían seguir en la competencia, Telefe decidió hacer algunas modificaciones en las semanas previas a la gran final.
En medio de un momento emocionante, el ciclo se ve interrumpido nuevamente. Esta decisión del canal de las pelotas, generó cierto malestar entre los seguidores que esperan seguir de cerca la competencia.
Cerca de conocer al ganador de esta nueva edición, el reality conducido por Nico Occhiato no saldrá al aire y la gente deberá esperar para saber qué sucede con la competencia y cuál será el destino de sus participantes favoritos.
Por qué no dan La Voz Argentina este jueves:
El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Más Monumental.
El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21 horas, coincidiendo con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.
De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.
