La Voz Argentina: revelaron cómo se define la nueva etapa de "Primer Round"

El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.

En esta oportunidad, el Team Lali fue el encargado de abrir la etapa y ya tiene al primer eliminado. Una vez que se todos cantaron su canción, la artista dio su veredicto y salvó a Alan Lez, Valentino Rossi e Iara Lombardi.

Por otro lado, se revelaron los puntajes y los que también avanzaron a la próxima etapa son: Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo. De esta manera, Nicolás Armayor debió abandonar La Voz Argentina.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina a semanas de la final: bronca en los fans

La Voz Argentina está entrando en etapas decisivas. Las Batallas, Los Knockouts y Los Playoffs ya cumplieron su ciclo y ahora comenzaron los Shows en Vivo. Después de que el público eligiera a quiénes merecían seguir en la competencia, Telefe decidió hacer algunas modificaciones en las semanas previas a la gran final.

En medio de un momento emocionante, el ciclo se ve interrumpido nuevamente. Esta decisión del canal de las pelotas, generó cierto malestar entre los seguidores que esperan seguir de cerca la competencia.

Cerca de conocer al ganador de esta nueva edición, el reality conducido por Nico Occhiato no saldrá al aire y la gente deberá esperar para saber qué sucede con la competencia y cuál será el destino de sus participantes favoritos.

Por qué no dan La Voz Argentina este jueves:

El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Más Monumental.

El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21 horas, coincidiendo con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.

De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.