La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina a semanas de la final: bronca en los fans

El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21 horas, coincidiendo con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.

De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.

Cuándo será la final de La Voz Argentina

Teniendo en cuenta las instancias que faltan disputarse, se especula con que La Voz Argentina tenga su gran final a fines de septiembre o principios de octubre. La fecha exacta se informará cuando se ajuste la grilla frente a las transmisiones deportivas, ya que el canal de las pelotas pasa los partidos de la Selección Argentina pero también algunos de la Copa Libertadores.