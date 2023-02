¿Alerta para la AFIP? Cuántos millones gastó L-Gante en su nueva Ferrari

La cifra millonaria que gastó L-Gante

image.png

El periodista Juan Etchegoyen reveló cuánto le costó al cumbiero su Ferrari, en una cifra astronómica.

“ L-Gante se compró un auto en las últimas horas y la cifra que me daban es un delirio total pero lo tengo chequeado”, afirmó el periodista.

“Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto, ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”, agregó.

“Me contaban hoy que L-Gante se gastó para la compra de este vehículo 569 mil dólares, te dije que era una guasada de plata”, completó Etchegoyen.