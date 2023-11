L-Gante decepcionado con Wanda Nara: "Yo no soy segundo de nadie"

A continuación afirmó: “El vínculo de L-Gante y Wanda hoy está roto, no hay ninguna posibilidad que esto se retome por la información que tengo hoy, de la única manera que esta relación se recomponga es que Wanda lo deje a Icardi y elija a Elián como pareja y yo no creo que esto suceda y menos en este momento que Wanda está en un momento delicado por su enfermedad”.

Etchegoyen enfatizó en: “Acá lo que pasó es claro y no es de ahora: L-Gante se enamoró de Wanda Nara y ella la pasó bien en algún momento pero nunca sintió lo que él si. Elián quería oficializar su romance con ella y ella nunca quiso, él se cansó de ser el segundo, la típica frase en estos casos: ´Yo no soy segundo de nadie´”

Para cerrar con tema: “hoy, están distantes, casi ni hablan me dijeron a mí porque él está dolido con ella. Él siente que ella no se la jugó y decidió quedarse con la misma vida. Lo que también me contaban es que en las últimas semanas Icardi no le habría hecho las cosas fáciles a Wanda por tema celos y demás, de hecho cuando ella vino para Buenos Aires que vio a L-Gante, al otro día Icardi estaba acá”.

