Qué pasa hoy en Gran Hermano y a qué hora ver la gala: el anuncio de Del Moro
Este domingo habrá cambios importantes dentro de la casa: algunos nominados saldrán de la placa y el resto quedará a un paso de la eliminación del lunes.
La tensión no da respiro en Gran Hermano Generación Dorada. Este domingo se vivirá una gala determinante que comenzará a delinear el futuro de los participantes en una semana cargada de incertidumbre.
En esta instancia, varios de los jugadores nominados podrán respirar aliviados, ya que aquellos que cuenten con menor cantidad de votos negativos saldrán de la placa. Sin embargo, el resto continuará en riesgo y llegará al lunes, donde finalmente se definirá quién deberá abandonar la casa.
Los nombres que integran la placa son Lola, Nazareno, Brian, Titi, Daniela, Pincoya, La Maciel y Manuel, en un escenario completamente abierto donde cualquier resultado es posible y el voto del público vuelve a ser decisivo.
Este mecanismo, que divide la definición en dos partes, aumenta la tensión dentro del juego, ya que permite que algunos participantes bajen la guardia mientras otros quedan expuestos hasta el último momento.
Como si esto fuera poco, la gala de este domingo tendrá un condimento extra que mantiene en alerta a los seguidores del reality. El conductor Santiago del Moro adelantó que realizará un anuncio importante durante la emisión, aunque sin dar mayores detalles.
Este misterio generó todo tipo de especulaciones en redes sociales, donde los fanáticos intentan anticipar de qué se tratará la novedad y cómo podría impactar en la dinámica del juego. Con una placa numerosa, posibles sorpresas y un anuncio en puerta, la noche promete ser clave para el desarrollo de esta edición, que no deja de sumar giros inesperados.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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