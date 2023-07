El padre de L-Gante defendió a la Mafilia: "Son chicos traviesos, pero no delincuentes"

Aún no se definió si L - Gante tendrá el beneficio de prisión domiciliaria antes de la feria judicial pero Ángel Valenzuela, el padre del intérprete, sugirió en C5N que la investigación por el celular robado "es otra maniobra más de parte de los denunciantes" del primer hecho.

"Como siempre, se va a ajustar a derecho y se sabrá todo cuando declare en el juicio. Elián va a declarar en el juicio", aseguró el hombre sobre su hijo, a quien vio brevemente este jueves. "Es conveniente que no declare (ahora) para que no sigan sumando artilugios" los abogados de los amigos del intérprete de cumbia 420, dijo.

"Lo vi cuando bajó", contó el padre de L-Gante con una leve sonrisa que se esfumó al agregar: "me dijo 'estoy contento, estoy tranquilo y vamos para adelante y con la verdad', sí".

"Sí, pero no escapa a lo que hicieron. No creo que Elián agarre un celular robado. En todo caso sería una circunstancia nada más, porque Elián regala a sus fans celulares nuevos que son parte del canje, regala dinero. No creo... No es un chico inútil. Hace cosas de chico pero no creo que se exponga a eso", aseguró el hombre.

"Si bien está sorteando entre sus seguidores celulares, dinero y haciendo obras de beneficencia, no veo el por qué de un celular robado", convino el padre de L-Gante parado en la vereda de la DDI de Quilmes-Bernal, donde también insistió en que si "Elián hubiese declarado hubieran presentado una batería de excusas para entorpecer la declaración".

"Menos mal que le pusieron 'La Mafilia' y no 'Los Mara de Barrio Centenario' sería peor la cuestión. Es un apodo que se ponen en todos los barrios hay ciertas banditas pero no son delincuentes estos chicos , ironizó el padre de L -Gante al ser consultado por el entorno de su hijo.

l gante

Los jóvenes en cuestión, todos del barrio Centenario de General Rodríguez, "son traviesos", según Valenzuela, "pero estos son artilugios que están surgiendo, provocaciones para que estos chicos respondan y realicen una amenaza y (los abogados denunciantes) tengan algo coherente, porque hasta ahora todas las denuncias que él le ha declarado son dichos y él quiere tener una amenaza real y por eso (el abogado) confronta diciendo que son zánganos. Eso es agredir".