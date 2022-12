La mamá de L-Gante habló sobre el consumo de marihuana de su hijo: "¡Lo fuma cuando...!"

lgante

“Como madre, ¿te molesta que fume marihuana? ¿Es algo que te preocupa?”, le preguntó la panelista Karina Iavícoli. Ante eso, la mujer se sinceró con sus declaraciones y trató de llevar calma: “En un momento sí me preocupó. Pero ahora te digo que no, porque él se siente bien porque se alimenta. Él muchas veces dice: ‘Fumo para comer, para relajarme y fumo para estar bien’. Y es verdad”, reflexionó la mamá de L-Gante.

Lgante Jamaica.jpg

Luego, siguió explicando por qué para ella no es un problema que su hijo consuma el estupefaciente. “Él no tiene el cigarrillo todo el tiempo, lo fuma cuando lo necesita. No está las 24 horas del día fumando”, aclaró. También dijo que él puede controlar el uso de la marihuana.

Sin embargo, Adrián Pallares le agradeció a Claudia por hablar del tema pero hizo hincapié en que la marihuana “no está legalizada para uso recreativo”. Ante eso, ella respondió: “Es para abrirle los ojos a las mamás que lo están viviendo como un drama”.