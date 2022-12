La posición del abogado de L-Gante en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

Qué dijo el abogado de L-Gante sobre Wanda Nara

Cipolla contó cómo se toma su representado su pelea judicial con Wanda: “Ahora se interpuso un recurso en la cámara de apelaciones, no se generó ninguna medida de prueba, entiendo que al fiscal Marijuan no le pareció importante y no quiso hacer nada, apelé y trato de no meterme en ese tema pero Elián no se lo toma mal, está a otro nivel”.

“Se dicen tantas cosas que está acostumbrado a todo, se dijo que él pateó el portón del Chateau, todos los días hay algo diferente, se lo toma muy liviano”, agregó el abogado.

Wanda Nara a los besos con L-Gante

Después de varias semanas con el rumor instalado, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance, aunque no con palabras. Una cámara de Socios del Espectáculo los sorprendió a puro mimo en el auto del músico y el video ya se hizo viral. El material, donde aparecen besándose apasionadamente, le rompió el corazón a Mauro Icardi, que había viajado desde Turquía para intentar reconquistar a la madre de sus hijos.

El vínculo entre los tortolitos nació en septiembre, cuando ella lo contactó vía Instagram para contratarlo como modelo de su marca de ropa deportiva: Wanda Sports. Él no solo aceptó hacerlo de forma gratuita, también le escribió una canción y luego la invitó a grabar el videoclip. El material de alto voltaje enloqueció al futbolista del Galatasaray, que la acusó de mala madre y de ser el hazmerreír del mundo entero.

Wanda Nara y L-Gante se fueron enamorando poco a poco. Sin embargo, ella estaba muy insegura. Se puso a toda la familia en contra y por eso había apostado a la reconciliación con Icardi con un viaje a Islas Maldivas, pero no resultó y regresó a la Argentina para reencontrarse con su amado. Contra la corriente, la rubia se dejó llevar y ahora ya no se oculta, aunque su madre e hijos la critiquen.